Lucchetti smart: mai più chiavi perdute

Se forzare un lucchetto già di per sé non è semplice, forzarne uno senza nemmeno il buco della serratura potrebbe spiazzare anche il più determinato dei ladri. eLinkSmart propone infatti una linea di lucchetti smart che, invece delle chiavi, usa il tuo stesso dito per l’apertura. Tutto funziona infatti sulla base della lettura dell’impronta digitale, autorizzando così soltanto i dati biometrici della prima persona che ne ha registrati gli estremi.

Il funzionamento è semplice, si sblocca in un solo secondo e può conservare in memoria fino a 20 differenti impronte digitali (è dunque possibile autorizzare più persone). La ricarica tramite USB consente di effettuare fino a 2000 aperture, dunque è un mero esercizio di stile del quale ci si dimentica facilmente nel tempo.

Il corpo del lucchetto è il lega di alluminio e l’arco è realizzato in acciaio inossidabile. L’offerta odierna prevede una coppia di lucchetti a soli 27,99 euro (15% di sconto). Mai più chiavi perdute, insomma: basta un lucchetto smart per risolvere in modo intelligente il problema della sicurezza di un armadietto, un cancello o per la catena di una bicicletta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.