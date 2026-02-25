Luce a 0,10€ e Gas a 0,36€: l'incredibile tariffa fissa di Octopus

L’offerta Octopus Energy a tariffa fissa continua fino al 3 marzo: hai ancora un po’ di tempo quindi per attivare la tariffa con cui bloccare il prezzo della luce e del gas per un anno. Una mossa che ti metterà al riparo dalle fluttuazioni del mercato energetico evitando salassi in bolletta nel caso dovessero verificarsi improvvisi rincari.

Il costo della materia prima rimarrà bloccato per 12 mesi dal momento dell’attivazione dell’offerta. L’energia elettrica ti costerà 0,1045 €/kWh, per una tariffa monoraria valida per tutta la settimana e per i notturni, senza differenze in termini di giornate e orario. A questo aggiungi un costo di commercializzazione di appena 6€ al mese. Per il gas, invece, il prezzo bloccato è di 0,365 €/Smc, con un costo fisso per la quota di commercializzazione pari a 7 € al mese.

Alla fine del periodo promozionale potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per le tue esigenze, che essa sia fissa oppure una tariffa Flex indicizzata per continuare a risparmiare senza alcuno stress.

L’attivazione è semplice e veloce e avviene interamente online: dopo aver inserito i tuoi dati e una tua vecchia bolletta, Octopus si occuperà in autonomia del passaggio, inclusa la disdetta al tuo vecchio fornitore. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto, con la possibilità di modificarla subito dopo l’attivazione.