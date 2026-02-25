 Luce a 0,10€ e Gas a 0,36€: l'incredibile tariffa fissa di Octopus
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Luce a 0,10€ e Gas a 0,36€: l'incredibile tariffa fissa di Octopus

Octupus Fissa 12M ti offre la tranquillità domestica che cerchi per le tue bollette.
Luce a 0,10€ e Gas a 0,36€: l'incredibile tariffa fissa di Octopus
Green Risparmio energetico
Octupus Fissa 12M ti offre la tranquillità domestica che cerchi per le tue bollette.

L’offerta Octopus Energy a tariffa fissa continua fino al 3 marzo: hai ancora un po’ di tempo quindi per attivare la tariffa con cui bloccare il prezzo della luce e del gas per un anno. Una mossa che ti metterà al riparo dalle fluttuazioni del mercato energetico evitando salassi in bolletta nel caso dovessero verificarsi improvvisi rincari.

Richiedi un preventivo

Luce e Gas Octopus

Il costo della materia prima rimarrà bloccato per 12 mesi dal momento dell’attivazione dell’offerta. L’energia elettrica ti costerà 0,1045 €/kWh, per una tariffa monoraria valida per tutta la settimana e per i notturni, senza differenze in termini di giornate e orario. A questo aggiungi un costo di commercializzazione di appena 6€ al mese. Per il gas, invece, il prezzo bloccato è di 0,365 €/Smc, con un costo fisso per la quota di commercializzazione pari a 7 € al mese.

Alla fine del periodo promozionale potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per le tue esigenze, che essa sia fissa oppure una tariffa Flex indicizzata per continuare a risparmiare senza alcuno stress.

Richiedi un preventivo

L’attivazione è semplice e veloce e avviene interamente online: dopo aver inserito i tuoi dati e una tua vecchia bolletta, Octopus si occuperà in autonomia del passaggio, inclusa la disdetta al tuo vecchio fornitore. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto, con la possibilità di modificarla subito dopo l’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti

Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti
Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate

Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate
Octopus: ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo

Octopus: ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo
Proteggiti dai rincari per 24 mesi: la nuova tariffa 100% luce verde di Engie

Proteggiti dai rincari per 24 mesi: la nuova tariffa 100% luce verde di Engie
Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti

Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti
Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate

Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate
Octopus: ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo

Octopus: ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo
Proteggiti dai rincari per 24 mesi: la nuova tariffa 100% luce verde di Engie

Proteggiti dai rincari per 24 mesi: la nuova tariffa 100% luce verde di Engie
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 feb 2026
Link copiato negli appunti