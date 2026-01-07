Luce e gas a prezzo bloccato anche nel 2026 con la promo Octopus Energy

Iniziare il 2026 risparmiando è possibile grazie alla nuova offerta Octopus Energy dedicata a chi vuole attivare luce e gas con tariffa a prezzo fisso. Per attivarla ci vogliono meno di due minuti e gestisci tutto online: così ti proteggi dalle oscillazioni del mercato.

Perché scegliere l’offerta Octopus Energy per il 2026

La promozione, valida fino al 13 gennaio 2026, riguarda la tariffa Octopus Fissa 12M che permette di bloccare per 12 mesi il costo della materia prima e i costi di commercializzazione, sia per la luce sia per il gas.

Entrando più nel dettaglio, possiamo vedere che per la luce il prezzo della materia prima è fissato a 0,099 €/kWh, con un costo di commercializzazione pari a 72 euro all’anno; per il gas, invece, la materia prima ha un prezzo di 0,35 €/Smc, mentre il costo di commercializzazione è di 84 euro all’anno.

Restano invariati, come previsto dalla normativa, gli altri costi in bolletta indipendenti da Octopus Energy, come il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

Con Octopus Fissa 12M scegli la tranquillità di un prezzo bloccato per un intero anno. Durante i 12 mesi di validità della tariffa non avrai sorprese legate all’aumento del costo della materia energia o della commercializzazione. Al termine del periodo, potrai scegliere liberamente se rinnovare con una tariffa fissa o passare a una soluzione flessibile.

Scegliere l’offerta Octopus Energy significa puntare su prezzi chiari che ti permettono di evitare spiacevoli sorprese in bolletta. Blocca i prezzi di luce e gas online: hai tempo fino al 13 gennaio per approfittare della promozione.