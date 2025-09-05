Luce e gas a prezzo bloccato: l’offerta ENGIE valida fino al 10 settembre

Nel mercato energetico caratterizzato da volatilità, ENGIE rilancia con Energia PuntoFisso, l’offerta che blocca il prezzo di luce e gas per 24 mesi. Valida fino al 10 settembre 2025, la proposta unisce stabilità tariffaria, energia verde certificata e strumenti digitali per il controllo dei consumi.
Prezzi chiari e bloccati per 2 anni
Chi sceglie Energia PuntoFisso può contare su un prezzo della materia prima invariato per due anni:
-
Luce monoraria: a 0,1097 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 72 €/anno.
-
Luce a fasce: -F1 (ore di punta): 0,1114 €/kWh – F2 (ore intermedie): 0,1186 €/kWh – F3 (ore notturne e weekend): 0,1012 €/kWh, con costo di commercializzazione: 72 €/anno
-
Gas naturale a 0,43 €/Smc più 0,00795 €/Smc, anche in questo caso con 72 €/anno di commercializzazione.
Disponibile sia in versione monoraria che a fasce, l’offerta è pensata per adattarsi alle diverse abitudini di consumo, premiando chi utilizza energia in maniera responsabile e consapevole.
Vantaggi inclusi nell’offerta
Con Energia PuntoFisso non ci sono solo prezzi bloccati:
-
Energia verde senza costi extra: l’elettricità proviene al 100% da fonti rinnovabili.
-
Digital first: bolletta online e addebito diretto su conto, per dire addio alla carta.
-
App ENGIE Italia: gestione completa del contratto, monitoraggio dei consumi e contatto diretto con il servizio clienti.
-
Servizio clienti di qualità: 9 clienti su 10 dichiarano di essere soddisfatti dell’assistenza ricevuta.
Attivazione semplice e veloce
Attivare l’offerta richiede pochi passaggi: caricare una bolletta, scegliere se attivare luce, gas o entrambi, confermare online e lasciare che ENGIE si occupi della comunicazione al vecchio gestore, senza interruzioni di servizio.
Un impegno per la sostenibilità e la ricerca
ENGIE non si limita a fornire energia: promuove la transizione energetica, ha ottenuto il sigillo “Top Qualità-Prezzo 2025” e collabora con Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Con Energia PuntoFisso, ENGIE offre una soluzione che unisce convenienza, sostenibilità e affidabilità, ideale per chi vuole affrontare i prossimi due anni senza sorprese in bolletta. Per conoscere l’offerta completa di ENGIE Energia PuntoFisso clicca qui.