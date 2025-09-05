 Luce e gas a prezzo bloccato: l’offerta ENGIE valida fino al 10 settembre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Luce e gas a prezzo bloccato: l’offerta ENGIE valida fino al 10 settembre

ENGIE lancia Energia PuntoFisso: prezzi bloccati per 24 mesi su luce e gas, energia 100% verde, gestione digitale e servizio clienti affidabile. Offerta valida fino al 10/9/2025.
Luce e gas a prezzo bloccato: l’offerta ENGIE valida fino al 10 settembre
Green
ENGIE lancia Energia PuntoFisso: prezzi bloccati per 24 mesi su luce e gas, energia 100% verde, gestione digitale e servizio clienti affidabile. Offerta valida fino al 10/9/2025.

Nel mercato energetico caratterizzato da volatilità, ENGIE rilancia con Energia PuntoFisso, l’offerta che blocca il prezzo di luce e gas per 24 mesi. Valida fino al 10 settembre 2025, la proposta unisce stabilità tariffaria, energia verde certificata e strumenti digitali per il controllo dei consumi.

Risparmia su luce e gas con Engie

Prezzi chiari e bloccati per 2 anni

Chi sceglie Energia PuntoFisso può contare su un prezzo della materia prima invariato per due anni:

  • Luce monoraria: a 0,1097 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 72 €/anno.

  • Luce a fasce: -F1 (ore di punta): 0,1114 €/kWh – F2 (ore intermedie): 0,1186 €/kWh – F3 (ore notturne e weekend): 0,1012 €/kWh, con costo di commercializzazione: 72 €/anno

  • Gas naturale a 0,43 €/Smc più 0,00795 €/Smc, anche in questo caso con 72 €/anno di commercializzazione.

Disponibile sia in versione monoraria che a fasce, l’offerta è pensata per adattarsi alle diverse abitudini di consumo, premiando chi utilizza energia in maniera responsabile e consapevole.

Vantaggi inclusi nell’offerta

Con Energia PuntoFisso non ci sono solo prezzi bloccati:

  • Energia verde senza costi extra: l’elettricità proviene al 100% da fonti rinnovabili.

  • Digital first: bolletta online e addebito diretto su conto, per dire addio alla carta.

  • App ENGIE Italia: gestione completa del contratto, monitoraggio dei consumi e contatto diretto con il servizio clienti.

  • Servizio clienti di qualità: 9 clienti su 10 dichiarano di essere soddisfatti dell’assistenza ricevuta.

Attivazione semplice e veloce

Attivare l’offerta richiede pochi passaggi: caricare una bolletta, scegliere se attivare luce, gas o entrambi, confermare online e lasciare che ENGIE si occupi della comunicazione al vecchio gestore, senza interruzioni di servizio.

Un impegno per la sostenibilità e la ricerca

ENGIE non si limita a fornire energia: promuove la transizione energetica, ha ottenuto il sigillo “Top Qualità-Prezzo 2025” e collabora con Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Con Energia PuntoFisso, ENGIE offre una soluzione che unisce convenienza, sostenibilità e affidabilità, ideale per chi vuole affrontare i prossimi due anni senza sorprese in bolletta. Per conoscere l’offerta completa di ENGIE Energia PuntoFisso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con Octopus sai già quanto spendi: luce e gas a tariffe bloccate per 12 mesi

Con Octopus sai già quanto spendi: luce e gas a tariffe bloccate per 12 mesi
Prezzi bloccati o indicizzati? Le nuove offerte Octopus fino al 9 settembre

Prezzi bloccati o indicizzati? Le nuove offerte Octopus fino al 9 settembre
Bolletta più leggera con Engie: blocca ora il prezzo di luce e gas per 24 mesi

Bolletta più leggera con Engie: blocca ora il prezzo di luce e gas per 24 mesi
Octopus Energy si supera: le nuove tariffe luce e gas bloccate per un anno

Octopus Energy si supera: le nuove tariffe luce e gas bloccate per un anno
Con Octopus sai già quanto spendi: luce e gas a tariffe bloccate per 12 mesi

Con Octopus sai già quanto spendi: luce e gas a tariffe bloccate per 12 mesi
Prezzi bloccati o indicizzati? Le nuove offerte Octopus fino al 9 settembre

Prezzi bloccati o indicizzati? Le nuove offerte Octopus fino al 9 settembre
Bolletta più leggera con Engie: blocca ora il prezzo di luce e gas per 24 mesi

Bolletta più leggera con Engie: blocca ora il prezzo di luce e gas per 24 mesi
Octopus Energy si supera: le nuove tariffe luce e gas bloccate per un anno

Octopus Energy si supera: le nuove tariffe luce e gas bloccate per un anno
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
5 set 2025
Link copiato negli appunti