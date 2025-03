Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi: addio rincari con queste offerte

Con Sorgenia è oggi possibile proteggersi dai rincari scegliendo offerte luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi. Si tratta di un’opportunità ottima per evitare le oscillazioni del mercato all’ingrosso, andando a sfruttare un costo fisso dell’energia per un lungo periodo di tempo.

La promozione da attivare è Next Energy 24 che permette di fissare il costo dell’energia elettrica a 0,147 €/kWh mentre il gas viene fissato a 0,56 €/Smc. Sulla spesa per il primo anno, inoltre, Sorgenia garantisce uno sconto di benvenuto di 60 euro.

Per attivare le offerte basta seguire una veloce procedura online tramite il sito di Sorgenia. C’è anche la possibilità di aggiungere la fibra ottica con un prezzo scontato di 22,73 euro al mese per 12 mesi. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Cosa prevede la promozione

Con Nexy Energy 24 di Sorgenia è possibile bloccare il costo dell’energia per 24 mesi. In questo modo è possibile evitare i rincari del mercato all’ingrosso che nel corso del mese di febbraio 2025 (ultimo dato disponibile) ha toccato i valori massimi da febbraio 2023, sia per la luce che per il gas. Ulteriori rincari potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Bloccando il prezzo, invece, è possibile proteggersi da questo rischio.

Con Sorgenia, inoltre, il costo dell’energia è particolarmente contenuto. La promo descritta, infatti, consente di bloccare il prezzo a:

0,147 €/kWh

0,56 €/Smc

Le forniture prevedono un costo fisso di 7,60 euro al mese (tra i più bassi sul mercato per quanto riguarda questa voce della bolletta) ed è previsto anche uno sconto di benvenuto di 60 euro che contribuisce a ridurre le spese. In più, è possibile affiancare alle forniture anche la fibra ottica FTTH di Sorgenia con un costo di 22,73 euro al mese per un anno.

L’offerta è accessibile di seguito.