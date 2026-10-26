 Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, stop ai rincari con Octopus
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Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, stop ai rincari con Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi: ecco la promo per proteggersi dai rincari del mercato energetico.
Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, stop ai rincari con Octopus
Green Risparmio energetico
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi: ecco la promo per proteggersi dai rincari del mercato energetico.
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Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, ottenendo una protezione dai rincari nel lungo periodo, senza alcun vincolo di permanenza (sarà possibile cambiare fornitore se i prezzi dovessero scendere).

Con la promozione in corso, il fornitore permette di bloccare il prezzo a 0,1816 €/kWh per la luce e a 0,82 €/Smc per il gas. La quota fissa, invece, è ridotta a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, accessibile dal  box qui di sotto. L’attivazione richiede solo i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (il POD per la luce e il PDR per il gas) riportato in bolletta.

Accedi qui all’offerta di Octopus

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Le caratteristiche dell’offerta di Octopus

Con Octopus è possibile accedere alla promo Octopus Fissa 24M. Le caratteristiche della fornitura sono le seguenti:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1815 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,82 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per i primi 24 mesi
Octopus Fissa 12M
4.5

💡Luce: 0,168 €/kWh

🔥Gas: 0,77 €/Smc

💰Prezzo fisso: 6€/mese per la luce e 7€/mese per il gas

Vai all’offerta!

La promozione rappresenta un’opportunità per proteggersi dai rincari. L’offerta in questione è una delle soluzioni più interessanti per bloccare il cosot dell’energia e minimizzare la quota fissa.

Per attivarla c’è tempo fino al prossimo 27 ottobre. La sottoscrizione avviene direttamente online, senza alcun costo iniziale e senza vincoli di permanenza.

Bisogna solo avere a disposizione i dati completi dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione delle bollette.

Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online.

Accedi qui all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
26 ott 2026
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