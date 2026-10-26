Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, stop ai rincari con Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, ottenendo una protezione dai rincari nel lungo periodo, senza alcun vincolo di permanenza (sarà possibile cambiare fornitore se i prezzi dovessero scendere).

Con la promozione in corso, il fornitore permette di bloccare il prezzo a 0,1816 €/kWh per la luce e a 0,82 €/Smc per il gas. La quota fissa, invece, è ridotta a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto. L’attivazione richiede solo i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (il POD per la luce e il PDR per il gas) riportato in bolletta.

Le caratteristiche dell’offerta di Octopus

Con Octopus è possibile accedere alla promo Octopus Fissa 24M. Le caratteristiche della fornitura sono le seguenti:

Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1815 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,82 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese

con quota fissa di Prezzi fissi per i primi 24 mesi

Octopus Fissa 12M 4.5 💡Luce: 0,168 €/kWh 🔥Gas: 0,77 €/Smc 💰Prezzo fisso: 6€/mese per la luce e 7€/mese per il gas Vai all’offerta!

La promozione rappresenta un’opportunità per proteggersi dai rincari. L’offerta in questione è una delle soluzioni più interessanti per bloccare il cosot dell’energia e minimizzare la quota fissa.

Per attivarla c’è tempo fino al prossimo 27 ottobre. La sottoscrizione avviene direttamente online, senza alcun costo iniziale e senza vincoli di permanenza.

Bisogna solo avere a disposizione i dati completi dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione delle bollette.

Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online.