 Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: la nuova promo di Octopus è quella giusta
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Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: la nuova promo di Octopus è quella giusta

Per luce e gas a prezzo fisso è possibile puntare su Octopus e sull'offerta che blocca il costo dell'energia per i primi 24 mesi, ecco la promo.
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: la nuova promo di Octopus è quella giusta
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Per luce e gas a prezzo fisso è possibile puntare su Octopus e sull'offerta che blocca il costo dell'energia per i primi 24 mesi, ecco la promo.
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Contro il caro energia è possibile puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso. La soluzione giusta su cui puntare in questo momento arriva da Octopus che propone la sua Octopus Fissa 24M. Si tratta di un’offerta che blocca il prezzo per i primi 24 mesi dall’attivazione. Per chi sceglie quest’offerta, infatti, il prezzo dell’energia elettrica è fisso a 0,1683 €/kWh mentre quello del gas è di 0,77 €/Smc.

In aggiunta, la quota fissa è ridotta, risultando pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. L’attivazione può avvenire direttamente online, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) indicato in bolletta. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto. Le condizioni di fornitura descritte sono valide per nuove attivazioni entro il prossimo 23 ottobre.

Accedi qui all’offerta di Octopus

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Le caratteristiche dell’offerta di Octopus

Con Octopus Fissa 24M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1683 €/kWh con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: prezzo fisso di 0,77 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi e bloccati per i primi 24 mesi dal momento dell’attivazione
  • Nessun costo iniziale
  • Nessun vincolo

Si tratta, quindi, di un’offerta particolarmente competitiva, sia per quanto riguarda il costo dell’energia che per la quota fissa contenuta, che riduce al minimo i costi fissi di una fornitura.

L’attivazione dell’offerta richiede il possesso di:

  • dati dell’intestatario del contratto
  • codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta
  • coordinate IBAN del conto corrente

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una breve procedura di attivazione.

Accedi qui all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
21 ott 2026
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