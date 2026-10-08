 Diesel oltre 2,2 euro, il Governo valuta le accise mobili
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Diesel oltre 2,2 euro, il Governo valuta le accise mobili

Caro carburanti, Meloni conferma che il Governo valuta le accise mobili: disponibili circa 170 milioni di euro per un nuovo intervento.
Diesel oltre 2,2 euro, il Governo valuta le accise mobili
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Caro carburanti, Meloni conferma che il Governo valuta le accise mobili: disponibili circa 170 milioni di euro per un nuovo intervento.
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Terminato l’effetto del taglio delle accise, il prezzo del diesel è tornato a correre. La media nazionale è stabile al di sopra dei 2,2 euro al litro, mettendo in difficoltà molti di coloro che si trovano a doversi spostare ogni giorno per lavoro. E mentre alcuni giganti del settore hanno deciso volontariamente di introdurre uno sconto alla pompa (anche per la benzina), il Governo pensa alle accise mobili.

Accise mobili per il diesel? Il Governo ci pensa

Stando a quanto riportato da ANSA, Giorgia Meloni e il resto dell’esecutivo potrebbero decidere di impiegare un tesoretto da 170 milioni di euro per finanziare il meccanismo. Le alternative al vaglio sono due: spenderli subito oppure aspettare, considerando il price cap che già tiene a bada la spesa nelle stazioni di servizio aderenti. Queste le sue parole.

Noi siamo sempre pronti ad intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Ci stiamo chiedendo se sia più efficace spenderli in questo momento, in cui comunque ci sono misure di contenimento, o tenerle come provvista quando dovessero terminare quelle misure.

L’impressione è comunque quella di trovarsi di fronte a un problema che necessita di una soluzione applicabile sul lungo periodo, non esclusivamente nell’immediato. Il tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel introdotto da Eni, IP, Q8 e Tamoil ha solo un effetto temporaneo. Senza lo sblocco della situazione in Medio Oriente e una politica di prospettiva, entro poche settimane ci troveremo di nuovo, inevitabilmente, a fare i conti con la stessa identica criticità.

Secondo il sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in media oggi il gasolio costa 2,287 euro al litro sulla rete autostradale italiana, in modalità self. La benzina è arrivata invece a 2,048 euro al litro.

Fonte: ANSA

Pubblicato il 8 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ott 2026
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