Q8, tetto ai prezzi di benzina e diesel: da quando e per quanto

Dopo gli annunci di Eni e IP, è arrivato anche quello di Q8. La compagnia ha deciso di intervenire sul caro carburanti applicando un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel, accogliendo così l’invito del Governo. Come si legge nel comunicato stampa diffuso, il price cap ha come obiettivo il sostegno dei consumatori in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni .

Prezzi di benzina e diesel, un price cap per Q8

Si tratta comunque di una misura temporanea, introdotta l’1 ottobre e per i successivi 30 giorni, con l’intento di generare benefici tangibili per gli automobilisti . La società adotterà quello che è definito come un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione , vale a dire che nel corso del mese potrà intervenire cambiando la soglia di riferimento.

Una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall’Azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività.

La speranza è quella di poter assistere a un’inversione della tendenza da qui a fine ottobre. Al di là delle iniziative messe in campo dalle singole aziende, è auspicabile un intervento strutturale e definitivo, per far fronte ai continui rincari che hanno portato i carburanti a toccare cifre che per molti non sono più sostenibili.

In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale.

Intanto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato che il taglio delle accise sul diesel proseguirà anche dopo il 6 ottobre, ma non è da escludere che possa essere riservato a specifiche categorie. In conclusione, rimandiamo all’articolo dedicato alle app utili per risparmiare quando si deve fare rifornimento.