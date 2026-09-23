Octopus taglia i prezzi di luce e gas con la nuova promo anti-rincari

Octopus taglia il prezzo di luce e gas con la nuova versione della sua Octopus Fissa 12M, l’offerta che blocca per 12 mesi il costo dell’energia, garantendo una protezione nel lungo periodo dai rincari.

Per i nuovi clienti che scelgono oggi Octopus è possibile bloccare il prezzo a 0,165 €/kWh per la luce e a 0,7 €/Smc per il gas naturale, con una quota fissa ridotta a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

L’attivazione è gratuita, senza vincoli o penali. L’offerta è sottoscrivibile avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Octopus, accessibile tramite il box qui di sotto. Le condizioni descritte sono valide per nuove attivazioni entro il 25 settembre.

Le caratteristiche dell’offerta di Octopus

Ecco le caratteristiche dell’offerta di Octopus:

Energia elettrica : costo dell’energia pari a 0,165 €/kWh (in diminuzione rispetto alla versione precedente che bloccava il prezzo a 0,1826 €/kWh) e quota fissa di 6 euro al mese ; l’energia elettrica fornita viene prodotta al 100% da fonti rinnovabili

: costo dell’energia pari a (in diminuzione rispetto alla versione precedente che bloccava il prezzo a 0,1826 €/kWh) e quota fissa di ; l’energia elettrica fornita viene prodotta al 100% da fonti rinnovabili Gas naturale: costo del gas prima pari a 0,7 €/Smc (in diminuzione rispetto alla versione precedente che bloccava il prezzo a 0,85 €/Smc) e quota fissa di 7 euro al mese

L’attivazione della promo è gratuita e può avvenire entro il prossimo 25 settembre, con le condizioni descritte. Per la sottoscrizione è sufficiente avere a disposizione:

i dati dell’intestatario

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Per sfruttare la promo basta seguire la procedura online, tramite il link qui di sotto. Non ci sono costi iniziali o vincoli.