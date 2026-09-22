Stop ai rincari su luce e gas: Engie blocca il prezzo per 12 mesi

Per proteggersi dai rincari è possibile puntare su un’offerta luce e gas a prezzo fisso, che blocca il costo dell’energia ed evita il rischio di dover fare i conti con improvvisi picchi di spesa dovuti a un aumento vertiginoso del mercato all’ingrosso.
Tra le opzioni da considerare per bloccare il costo dell’energia c’è l’offerta di Engie. Scegliendo Energia Punto Fisso 12 Mesi, infatti, è possibile fissare il prezzo dell’energia per i primi 12 mesi dal momento dell’attivazione.
La promozione proposta dal fornitore è disponibile tramite attivazione online, dal sito ufficiale di Engie. Per completare la proceudra è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornigura (POD per la luce e pDR per il gas) riportato in bolletta.
Le caratteristiche dell’offerta di Engie
Con Energia PuntoFisso 12 Mesi di Engie è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:
- Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,199 €/kWh con quota fissa di 120 euro all’anno
- Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,89 €/Smc con quota fissa di 120 euro all’anno
- Nessun costo iniziale
- Energia elettrica da fonti rinnovabili
- Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi
- Condizioni di fornitura valide per le utenze residenziali
Le condizioni descritte della promo di Engie sono valide per nuove attivazioni entro il 23 settembre. Non ci sono costi iniziali o vincoli di alcun tipo. Per accedere subito alla promo è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile dal link qui di sotto. L’attivazione è rapida e richiede solo il possesso dei dati dell’intestatario e del codice identificativo della fornitura riportato in bolletta oltre che delle coordinate IBAN per la domiciliazione.