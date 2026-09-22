 Stop ai rincari su luce e gas: Engie blocca il prezzo per 12 mesi
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Stop ai rincari su luce e gas: Engie blocca il prezzo per 12 mesi

Con Engie è possibile attivare offerte luce e gas a prezzo fisso per proteggersi dai rincari: ecco la promo da scegliere oggi per risparmiare.
Stop ai rincari su luce e gas: Engie blocca il prezzo per 12 mesi
Green Risparmio energetico
Con Engie è possibile attivare offerte luce e gas a prezzo fisso per proteggersi dai rincari: ecco la promo da scegliere oggi per risparmiare.
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Per proteggersi dai rincari è possibile puntare su un’offerta luce e gas a prezzo fisso, che blocca il costo dell’energia ed evita il rischio di dover fare i conti con improvvisi picchi di spesa dovuti a un aumento vertiginoso del mercato all’ingrosso.

Tra le opzioni da considerare per bloccare il costo dell’energia c’è l’offerta di Engie. Scegliendo Energia Punto Fisso 12 Mesi, infatti, è possibile fissare il prezzo dell’energia per i primi 12 mesi dal momento dell’attivazione.

La promozione proposta dal fornitore è disponibile tramite attivazione online, dal sito ufficiale di Engie. Per completare la proceudra è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornigura (POD per la luce e pDR per il gas) riportato in bolletta.

Accedi qui all’offerta di Engie

engie offerta

Le caratteristiche dell’offerta di Engie

Con Energia PuntoFisso 12 Mesi di Engie è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,199 €/kWh con quota fissa di 120 euro all’anno
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,89 €/Smc con quota fissa di 120 euro all’anno
  • Nessun costo iniziale
  • Energia elettrica da fonti rinnovabili
  • Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi
  • Condizioni di fornitura valide per le utenze residenziali

Le condizioni descritte della promo di Engie sono valide per nuove attivazioni entro il 23 settembre. Non ci sono costi iniziali o vincoli di alcun tipo. Per accedere subito alla promo è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile dal link qui di sotto. L’attivazione è rapida e richiede solo il possesso dei dati dell’intestatario e del codice identificativo della fornitura riportato in bolletta oltre che delle coordinate IBAN per la domiciliazione.

Accedi qui all’offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
22 set 2026
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