Io sono Giorgia Meloni: la voce della Premier contro i deepfake AI

Io sono Giorgia Meloni , ripetuto come un mantra. Non è un messaggio di propaganda in vista delle elezioni 2027, ma l’audio registrato dalla Presidente del Consiglio e depositato presso EUIPO, l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. L’obiettivo è quello di proteggere la propria voce dal fenomeno dei deepfake. Questo il file, pubblicato in esclusiva da Repubblica e ripreso da ANSA.

Giorgia Meloni tutela la propria voce dai deepfake

Il problema è noto e diffuso, lo abbiamo documentato anche su queste pagine nei mesi scorsi, quando abbiamo visto comparire su Facebook un’inserzione con la Premier che invitava a investire 250 euro. Evidentemente una truffa realizzata con l’intelligenza artificiale, ma potenzialmente in grado di ingannare i meno attenti.

Dalle prime informazioni riportate, pare che Meloni sia assistita nella sua richiesta a EUIPO (in attesa di approvazione) da uno studio legale di Roma e da una società marchigiana specializzata proprio nella tutela della proprietà intellettuale. L’obiettivo è quello di evitare abusi in ambiti come la creazione di contenuti multimediali scaricabili, le attività culturali e l’organizzazione di manifestazioni politiche.

Una ricerca pubblicata a inizio estate svela che la Premier è il secondo personaggio pubblico più cercato in Italia in relazione ai deepfake. Al primo posto c’è l’attrice Sydney Sweeney.

Sydney Sweeney; Giorgia Meloni; Jenna Ortega; Diletta Leotta; Billie Eilish; Sabrina Carpenter; Dua Lipa; Rose Villain; Chiara Ferragni; Taylor Swift.

La notizia arriva nel momento in cui il dibattito sull’AI sta diventando di dominio pubblico. Da quando alcuni addetti ai lavori hanno portato alla luce i gravi pericoli conseguenti a un possibile sviluppo incontrollato della tecnologia, anche i non addetti ai lavori hanno iniziato a interessarsene. Dal mondo della politica si attende una presa di posizione netta, anche perché la visione delle Big Tech che guidano il settore è chiara: nessuna intenzione di rallentare o fermarsi, il rischio è considerato accettabile.