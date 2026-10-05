TeamSystem, settimana corta con stipendio pieno grazie all'AI

Allora è vero che, grazie all’intelligenza artificiale, si può lavorare meno, guadagnando lo stesso stipendio. È quanto deciso da TeamSystem, che da novembre concederà all’85% dei suoi dipendenti un intero giorno extra di riposo settimanale, senza che questo comporti alcuna ripercussione sulla loro busta paga.

Settimana corta con l’AI, l’esempio di TeamSystem

Ne ha parlato l’amministratore delegato Tommaso Cohen in un’intervista rilasciata al Corriere, confermando la volontà di lavorare per obiettivi e non valutando esclusivamente il tempo trascorso alla scrivania, tra una timbratura e l’altra. Insomma, esattamente il contrario di quanto si sta verificando in molte realtà professionali, dove l’adozione dell’AI ha invece introdotto una forma di stress aggiuntiva, spingendo ad alzare costantemente l’asticella delle aspettative. Queste le sue parole.

Siamo consapevoli di andare contromano, ma al momento i risultati ci dicono che la direzione è quella giusta. L’idea a monte di tutto è responsabilizzare i dipendenti rispetto agli obiettivi da raggiungere. Poi ciascuno si organizza come ritiene meglio. Lavorando quattro giorni alla settimana oppure cinque.

Va detto che l’azienda aveva già introdotto il concetto di settimana corta nel 2022, riducendo l’orario da 40 a 36 ore, su base volontaria e accettando una riduzione minima della contribuzione (l’articolo non specifica quanto). L’85% ha aderito e, dal mese prossimo, avrà la possibilità di passare a 32 ore, senza ulteriori tagli. Chi vorrà scendere da 40 a 32 ore, invece, dovrà rinunciare al 10% dello stipendio.

È questione di fiducia e di prospettiva. E di come si ha intenzione di far leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, distribuendone i benefici su tutti coloro che danno un contributo in società, a ogni livello, oppure spremendo la forza lavoro con il solo scopo di ottimizzare i profitti. Prosegue Cohen.