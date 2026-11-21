Il Procuratore Generale della California (Rob Bonta) ha notificato a NVIDIA un mandato di comparizione a fini investigativi, in relazione alla notizia di una presunta relazione tra il CEO Jensen Huang e una donna (Alice Huang) sospettata di essere una spia cinese. La SEC (Securities and Exchange Commission) ha invece avviato un’indagine sulle pratiche contabili dell’azienda californiana.

NVIDIA rischia pesanti sanzioni

Il consiglio di amministrazione ha avviato un’indagine interna e confermato che Jensen Huang non tornerà alla guida dell’azienda. Un’altra indagine è stata avviata dall’FBI sulla relazione dell’ex CEO di NVIDIA con la presunta spia cinese. All’elenco si aggiunge ora il Procuratore Generale della California.

Il Dipartimento di Giustizia del Golden State ha chiesto all’azienda se i suoi chip avanzati o informazioni riservate possano essere finiti in Cina e se abbia tratto in inganno gli investitori e l’opinione pubblica. Verrà quindi valutato se le condotte di NVIDIA e Jensen Huang abbiano violato la legge dello Stato.

La Commissione degli Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti ha svelato che, tra dicembre 2025 e maggio 2026, il Dipartimento del Commercio ha approvato la vendita di quasi 900.000 chip AI di NVIDIA e AMD alle aziende cinesi, alcune delle quali sono inserite nella blacklist del Pentagono perché collaborano con i militari. Secondo i democratici, l’amministrazione Trump ha messo in pericolo la sicurezza nazionale. L’azienda californiana ha quindi interrotto le esportazioni delle GPU H200.

Il Wall Street Journal aveva riportato l’avvio di un’indagine da parte della SEC. Reuters ha scoperto che riguarda le pratiche contabili di NVIDIA. L’azienda californiana ha cambiato le modalità di rendicontazione dei ricavi su base geografica, prendendo come riferimento la sede centrale del cliente anziché l’indirizzo di fatturazione. In seguito a questa modifica, Singapore è stata esclusa dalla ripartizione geografica.

Singapore è uno dei paesi asiatici (gli altri sono Thailandia, Malesia e Indonesia) in cui sono presenti data center con chip NVIDIA utilizzati da aziende cinesi. Il Dipartimento del Commercio ha recentemente vietato all’accesso remoto ai server.