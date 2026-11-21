Austria e Germania hanno pubblicato un comunicato congiunto per suggerire l’acquisizione delle attività di TikTok in Europa, come avvenuto negli Stati Uniti a fine gennaio. Questa sarebbe la migliore soluzione per proteggere i dati dei cittadini europei. Un portavoce dell’azienda cinese ha dichiarato che si tratta di una sciocchezza senza senso.

TikTok Europe vale 25 miliardi di euro

L’iniziativa era stata annunciata Wolfram Weimer (Ministro della cultura e dei media della Germania) e Alexander Pröll (Segretario di Stato per la digitalizzazione dell’Austria) il 18 novembre. Nel comunicato viene sottolineato che TikTok ha oltre 200 milioni di utenti in Europa, quindi può influenzare l’opinione pubblica durante le elezioni e soprattutto gestisce un numero elevato di dati che possono essere inviati in Cina.

All’inizio di maggio 2025, la Data Protection Commission ha inflitto a TikTok una sanzione di 530 milioni di euro per l’invio illegale dei dati in Cina. Un’altra multa di 345 milioni di euro era stata inflitta a metà settembre 2023 per la raccolta illegale dei dati dei minori. La Commissione europea ha avviato diverse indagini per la violazione del Digital Services Act.

Austria e Germania suggeriscono quindi una soluzione definitiva:

Stabilendo una struttura proprietaria europea per le attività di TikTok in Europa e ponendo di conseguenza l’infrastruttura tecnologica essenziale sotto controllo europeo, compiremmo un passo significativo verso una reale sovranità digitale europea. Per queste ragioni, sosteniamo un’iniziativa volta a europeizzare TikTok. Tutti gli Stati europei sono invitati ad aderire a questa alleanza.

Il Ministro della cultura tedesco ha comunicato che ci sono diversi investitori interessati, uno dei quali è Alex Springer, proprietario di Politico, Business Insider e The Telegraph. Secondo il governo tedesco, l’acquisto del 75-80% di TikTok Europe dovrebbe costare circa 25 miliardi di euro. Si tratta di una soluzione simile a quella statunitense.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato che si tratta di una sciocchezza, aggiungendo che l’azienda è già soggetta alle normative europee, tra cui Digital Services Act e GDPR, che forniscono quadri giuridici chiari per qualsiasi azienda che investa e operi in Europa.