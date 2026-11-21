Donald Trump ha minacciato di imporre una “tassa enorme” alle aziende statunitensi che costruiscono data center all’estero. La dichiarazione è arrivata durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca dopo il ritorno dal viaggio in Cina. Il Presidente degli Stati Uniti ha inoltre nuovamente suggerito di reintegrare Jensen Huang alla guida di NVIDIA (il consiglio di amministrazione vuole invece cercare un altro CEO).

Aziende AI tra due fuochi

Trump ha ribadito il supporto alle tecnologie AI per garantire la leadership degli Stati Uniti nel settore. Ha inoltre fatto i complimenti ad Anthropic e al suo CEO Dario Amodei per il debutto record in Borsa. Il Presidente ha quindi avvertito le aziende statunitensi:

Non permetteremo alle nostre aziende di costruire data center in altri paesi. Possono farlo, ma metteremo una tassa enorme se lo faranno.

Ha inoltre aggiunto che i data center costruiti fuori dagli USA verrebbero presi tutti dalla Cina. Il riferimento è all’accesso remoto che il Dipartimento del Commercio ha recentemente vietato. Non è chiaro però quale tipo di tassa potrebbe essere imposta. Tra l’altro sarà molto difficile mantenere la promessa, in quanto il Congresso è passato nelle mani dei democratici.

I nuovi governatori hanno confermato che bloccheranno la costruzione dei nuovi data center AI. Meta potrebbe costruirli all’estero, ma ora dovrà valutare questa alternativa dopo la minaccia della tassa.

Durante il suo discorso, Trump ha citato i nuovi data center in costruzione in Finlandia. Quasi certamente si riferisce a quelli di Google a Muhos e Otanmäki (un progetto da oltre 13 miliardi di dollari). Recentemente i lavori sono stati bloccati perché non è stata completata la valutazione di impatto ambientale. Google ha tagliato oltre 250.000 alberi a Muhos e 150.000 alberi a Otanmäki senza autorizzazione.

In Finlandia sono previsti 145 data center. Le aziende hanno scelto il paese nordico per la stabilità geologica, l’abbondanza di terreno e soprattutto per il clima freddo che permette di risparmiare i costi dei sistemi di raffreddamento.

Trump ha infine ribadito il suo sostegno per Jensen Huang. L’ex CEO ha chiesto scusa, quindi dovrebbe avere una seconda chance.