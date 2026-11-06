TikTok: l'algoritmo dei suggerimenti non rispetta il DSA

La Commissione europea ha pubblicato i risultati preliminari dell’indagine avviata a febbraio 2024 in relazione al funzionamento dell’algoritmo dei suggerimenti usato per il feed For You. TikTok ha violato il Digital Services Act (DSA), in quanto non ha valutato adeguatamente i rischi e non ha implementato le necessarie misure di mitigazione. L’azienda cinese rischia pesanti sanzioni.

Effetto tana del coniglio su TikTok

Come è noto, il feed For You di TikTok mostra agli utenti un flusso continuo di video personalizzati. L’algoritmo suggerisce quindi altri video sugli stessi argomenti. Secondo la Commissione europea, l’esposizione infinita e ripetuta (effetto tana del coniglio) di contenuti sulla tristezza, l’isolamento o l’immagine del corpo potrebbe avere un impatto negativo sulla salute mentale degli utenti, in particolare quella dei minori e degli adulti vulnerabili.

In base ai risultati preliminari, TikTok non ha valutato adeguatamente in che modo l’algoritmo dei suggerimenti possa condurre gli utenti in questi “rabbit hole”, mettendo a rischio il loro benessere. L’esposizione ripetuta a tali contenuti può avere gravi effetti negativi sul benessere degli utenti, tra cui un aumento dei sentimenti di tristezza o ansia, insoddisfazione del corpo, minore autostima o peggioramento dei disturbi alimentari e delle condizioni mentali esistenti.

TikTok ha implementato alcune misure per attenuare il rischio, come la diversificazione dei contenuti, ma non sono sufficienti. In pratica, la frequenza di visualizzazione di contenuti simili è ancora troppo elevata. La Commissione ritiene che il feed For You dovrebbe considerare maggiormente le preferenze esplicite degli utenti, quindi TikTok dovrebbe cambiare l’algoritmo.

L’azienda cinese può ora esaminare i documenti ed esercitare il suo diritto alla difesa. Se verrà confermata la violazione del DSA, la Commissione può infliggere una sanzione fino al 6% del fatturato annuo mondiale. Un portavoce di TikTok ha dichiarato:

La Commissione ha pubblicato una serie di affermazioni che sono sostanzialmente imprecise e che distorcono l’architettura della nostra piattaforma e il nostro impegno per la sicurezza degli utenti. Abbiamo una solida esperienza nella protezione della nostra community, offrendo al contempo agli utenti un controllo diretto e intuitivo sulla propria esperienza relativa ai contenuti.

A fine ottobre 2025 è stata accertata la violazione del DSA in relazione all’accesso ai dati pubblici. All’inizio di dicembre 2025 sono stati invece accettati gli impegni relativi alla trasparenza pubblicitaria. Altre due violazioni sono state confermate a febbraio (design che crea dipendenza) e luglio 2026 (scarsa protezione dei minori).