 Octopus Fissa 24M, puoi bloccare i prezzi di luce e gas per due anni: ecco come funziona, ma scade oggi
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Octopus Fissa 24M, puoi bloccare i prezzi di luce e gas per due anni: ecco come funziona, ma scade oggi

Octopus Energy blocca luce e gas per 24 mesi: ecco i prezzi della tariffa Fissa 24M validi fino a oggi.
Octopus Fissa 24M, puoi bloccare i prezzi di luce e gas per due anni: ecco come funziona, ma scade oggi
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Octopus Energy blocca luce e gas per 24 mesi: ecco i prezzi della tariffa Fissa 24M validi fino a oggi.
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Per avere più controllo sulle bollette da qui e fino ai prossimi due anni, puoi valutare l’offerta a prezzo fisso di Octopus Energy, che permette di bloccare il prezzo di luce e gas appunto per 24 mesi. Un periodo di tempo lunghissimo, che renderà prevedibile una parte della spesa domestica e a condizioni, considerata la situazione attuale del mercato, davvero vantaggiose.

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Le condizioni qui indicate sono valide fino a oggi per tariffe che propongono la componente energia elettrica a 0,165 €/kWh e quella del gas a 0,69 €/Smc. Oltre a questo, bisogna considerare la quota fissa mensile di commercializzazione, tra le più basse del mercato, nell’ordine di 6 euro al mese per la luce e di 7 euro al mese per il gas.

Il prezzo bloccato non significa che l’intera bolletta resterà invariata perché continueranno a comparire le spese di trasporto e gestione del contatore, gli oneri di sistema e regolazione e le imposte, che non dipendono direttamente da Octopus Energy, né da qualsiasi altro fornitore, e possono incidere sull’importo finale.

Tuttavia, il grande vantaggio di una tariffa di questo tipo è soprattutto la possibilità di conoscere già il costo dell’energia e, tenendo conto dei propri consumi tipici, prevedere quanto budget dovrai tenere da parte per le tue bollette quando arriveranno.

Al termine dei 24 mesi, infine, potrai scegliere tra nuovamente tra una tariffa a prezzo fisso e una a prezzo variabile indicizzato, magari più interessante quando la situazione del mercato si sarà stabilizzata e sarà possibile usufruire addirittura di qualche ribasso.

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Pubblicato il 13 ott 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
13 ott 2026
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