 Luce e gas con Engie: prezzi fissi per 12 mesi con la promo di ottobre
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Luce e gas con Engie: prezzi fissi per 12 mesi con la promo di ottobre

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi: ecco la promo di ottobre 2026 che garantisce una protezione dai rincari.
Luce e gas con Engie: prezzi fissi per 12 mesi con la promo di ottobre
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Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi: ecco la promo di ottobre 2026 che garantisce una protezione dai rincari.
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Per bloccare il prezzo di luce e gas, in modo da evitare improvvisi rincari, è possibile puntare su Engie e sulla sua promozione Energia PuntoFisso 12 Mesi. 

Quest’offerta consente di bloccare il prezzo dell’energia a 0,199 €/kWh per la luce e 0,92 €/Smc per il gas, con una quota fissa di 108 euro all’anno, per fornitura.

Per attivare la promo in questione è possibile seguire una breve procedura online, tramite il sito ufficiale di Engie. L’offerta è valida fino al prossimo 7 ottobre, salvo proroghe.

La sottoscrizione richiede il possesso dei dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta.

Attiva qui l’offerta di Engie

engie offerta

Le caratteristiche dell’offerta di Engie

Scegliere un’offerta a prezzo fisso può rappresentare una protezione nel lungo periodo dai rincari, soprattutto in un periodo intenso come questo, con la crisi energetica che sta causando un sostanziale incremento del costo dell’energia, soprattutto per chi ha scelto una tariffa a prezzo variabile.

La promo di Engie prevede le seguenti condizioni di fornitura per luce e gas:

  • Energia elettrica: costo dell’energia di 0,199 €/kWh, con una quota fissa di 108 euro all’anno
  • Gas naturale: costo della materia prima di 0,92 €/Smc, con una quota fissa di 108 euro all’anno
  • Offerta riservata alle utenze domestiche
  • Prezzi fissi per i primi 12 mesi dall’attivazione
  • Nessun costo iniziale e nessun vincolo

L’offerta è valida fino al prossimo 7 ottobre, per tutti i nuovi clienti che richiedono l’attivazione della tariffa.

Per completare la sottoscrizione dell’offerta è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario della fornitura
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta
  • le coordinate IBAN del conto corrente

Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto, seguendo poi una breve procedura di sottoscrizione.

Attiva qui l’offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
2 ott 2026
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