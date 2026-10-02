Luce e gas con Engie: prezzi fissi per 12 mesi con la promo di ottobre

Per bloccare il prezzo di luce e gas, in modo da evitare improvvisi rincari, è possibile puntare su Engie e sulla sua promozione Energia PuntoFisso 12 Mesi.

Quest’offerta consente di bloccare il prezzo dell’energia a 0,199 €/kWh per la luce e 0,92 €/Smc per il gas, con una quota fissa di 108 euro all’anno, per fornitura.

Per attivare la promo in questione è possibile seguire una breve procedura online, tramite il sito ufficiale di Engie. L’offerta è valida fino al prossimo 7 ottobre, salvo proroghe.

La sottoscrizione richiede il possesso dei dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta.

Le caratteristiche dell’offerta di Engie

Scegliere un’offerta a prezzo fisso può rappresentare una protezione nel lungo periodo dai rincari, soprattutto in un periodo intenso come questo, con la crisi energetica che sta causando un sostanziale incremento del costo dell’energia, soprattutto per chi ha scelto una tariffa a prezzo variabile.

La promo di Engie prevede le seguenti condizioni di fornitura per luce e gas:

Energia elettrica : costo dell’energia di 0,199 €/kWh , con una quota fissa di 108 euro all’anno

: costo dell’energia di , con una quota fissa di Gas naturale : costo della materia prima di 0,92 €/Smc , con una quota fissa di 108 euro all’anno

: costo della materia prima di , con una quota fissa di Offerta riservata alle utenze domestiche

Prezzi fissi per i primi 12 mesi dall’attivazione

dall’attivazione Nessun costo iniziale e nessun vincolo

L’offerta è valida fino al prossimo 7 ottobre, per tutti i nuovi clienti che richiedono l’attivazione della tariffa.

Per completare la sottoscrizione dell’offerta è sufficiente avere a disposizione:

i dati dell’intestatario della fornitura

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta

(POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta le coordinate IBAN del conto corrente

Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto, seguendo poi una breve procedura di sottoscrizione.