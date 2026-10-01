Arriva l'offerta di Fastweb + Vodafone contro il caro energia

Fastweb + Vodafone, nata all’inizio dell’anno dalla fusione tra le due società, annuncia di aver accolto l’appello della Presidente del Consiglio, rivolto nei giorni scorsi agli operatori del settore energia, ambito in cui l’operatore è attivo dal 2024. Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, tra pochi giorni l’azienda darà il via a un’iniziativa che ha come obiettivo dichiarato quello di sostenere le famiglie, alle prese con un contesto economico tutt’altro che semplice.

Caro energia, un’offerta ad hoc da Fastweb + Vodafone

Il riferimento è a un risparmio fino a 200 euro all’anno per ogni nucleo familiare. È stimato rispetto all’attuale Fastweb Energia Fix, calcolato su un consumo di 2,5 MWh e una potenza di 3 kW. Il merito sarà da attribuire all’introduzione di un modello pensato per rendere la spesa più semplice e prevedibile. Verrà infatti proposta una tariffa a costo fisso, definita sulla base del profilo di consumo, con la possibilità di monitorare i consumi in tempo reale, aiutando così ad adottare comportamenti virtuosi, ad esempio evitando gli sprechi. Queste le parole di Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb + Vodafone.

In un contesto sfidante che ha impatto immediato e significativo sui bilanci delle famiglie, crediamo sia importante fare la nostra parte per offrire un sostegno concreto.

Nel dettaglio, dal 10 ottobre al 31 ottobre sarà possibile attivare l’offerta Luce Fix X TE di Fastweb Energia, con prezzo fisso bloccato per 24 mesi. Prosegue Renna.

È anche attraverso la concorrenza e la capacità delle imprese di innovare le proprie offerte che possiamo contribuire a superare questo momento complesso per il Paese.

La si potrà sottoscrivere tramite i canali web e dai numeri di assistenza. I dettagli operativi e le condizioni di accesso saranno resi disponibili nei prossimi giorni. Per essere aggiornati è possibile controllare i siti di Fastweb + Vodafone e di Fastweb Energia.