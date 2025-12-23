 Luce e gas a prezzo fisso: con l'offerta di fine 2025 di Octopus si risparmia
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, riducendo le bollette e proteggendosi dai rincari in bolletta.
È il momento di puntare su Octopus Energy: con la promo di fine anno, infatti, per chi sceglie il fornitore c’è la possibilità di dare un taglio netto alle bollette e, nello stesso tempo, di bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, evitando rincari improvvisi.

L’offerta da scegliere è Octopus Fissa 12M. Con questa promo, infatti, è possibile bloccare il prezzo a 0,099 €/kWh per la luce e a 0,35 €/Smc per il gas. Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy.

Attiva qui l’offerta di Octopus

octopus energy promo dicembre 2025

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per dare un taglio netto alle bollette è ora possibile cambiare fornitore, puntando su quello giusto. Per chi sceglie Octopus Fissa 12M di Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo a:

  • 0,099 €/kWh per la luce
  • 0,35 €/Smc per il gas

Il servizio prevede un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno per la luce e di 84 euro all’anno per il gas. Si tratta di condizioni molto vantaggiose e che consentono di ridurre il costo dell’energia oltre che la quota fissa delle forniture, per ottenere bollette più leggere. La presenza della clausola che blocca il prezzo per 12 mesi, inoltre, rappresenta un’assicurazione ulteriore, garantendo agli utenti una protezione contro i rincari nel lungo periodo.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di attivazione online. L’attivazione è gratuita. Per completare la procedura di sottoscrizione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas, riportati in bolletta). Servono anche le coordinate IBAN del conto per la domiciliazione. L’offerta è disponibile fino al prossimo 30 dicembre, con le condizioni proposte.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Pubblicato il 23 dic 2025

