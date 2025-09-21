 Luce e gas a prezzo fisso: con l'offerta di Octopus si risparmia
Per tagliare le bollette di luce e gas è possibile scegliere Octopus Energy: il prezzo è scontato e bloccato per un anno, ecco i dettagli.
Green Risparmio energetico
Bloccare il prezzo di luce e gas e alleggerire le bollette è possibile: con la nuova offerta di Octopus Energy, infatti, le famiglie italiane hanno la possibilità di accedere a una delle opzioni più interessanti sul mercato in questo momento.

La promozione in questione è Octopus 12M Fissa e, nella sua nuova versione, propone prezzi ancora più bassi per i nuovi clienti pur garantendo la possibilità di bloccare il costo dell’energia per 12 mesi.

Per sfruttare subito la promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto. La promo scade il 24 settembre (salvo proroghe).

Luce e gas con Octopus Energy: ecco la promo

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi. Scegliendo la nuova promozione del fornitore, infatti, i nuovi utenti possono accedere ai seguenti prezzi:

  • 0,099 €/kWh per l’energia elettrica
  • 0,433 €/Smc per il gas naturale

Octopus, inoltre, prevede un costo di commercializzazione di appena 7 euro al mese per fornitura (si tratta di uno dei valori più bassi disponibili oggi sul mercato). La promozione in corso è attivabile solo fino al prossimo 24 settembre (salvo proroghe).

Per attivare la tariffa non ci sono costi di iniziali e l’offerta non prevede vincoli. È necessario, però, avere a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (in particolare servono il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, riportati in bolletta, per identificare le forniture).

In aggiunta bisogna avere le coordinate IBAN del conto corrente in modo da impostare la domiciliazione delle bollette. Le offerte di Octopus sono accessibili qui di sotto. Si tratta di un’occasione ottima per poter dare un taglio alle bollette ottenendo, nello stesso tempo, una protezione dai rincari nel lungo periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 set 2025

21 set 2025
