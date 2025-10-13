 Luce e gas a prezzo fisso e bollette più leggere con la nuova promo di Octopus
Con Octopus Energy è possibile accedere a un'offerta luce e gas a prezzo fisso davvero vantaggiosa: ecco la promo da cogliere al volo.
Bloccare il prezzo di luce e gas e tagliare la bolletta: scegliendo la nuova offerta di Octopus Energy è ora possibile combinare le due cose, minimizzando la spesa e proteggendosi dai rincari in bolletta.

Con Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile accedere a un’offerta a prezzo fisso per 12 mesi su luce e gas, andando a bloccare il costo dell’energia fino a 0,1133 €/kWh per la luce e 0,39 €/Smc per il gas.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, qui di sotto. L’attivazione è gratuita e viene completata online, avendo a disposizione i dati dell’intestatario della fornitura e i dati della fornitura stessa (riportati nell’ultima bolletta).

Attiva qui l’offerta di Octopus

octopus energy promo OTTOBRE

Le caratteristiche dell’offerta di Octopus

Con Octopus Fissa 12M è possibile accedere a un’offerta con le seguenti caratteristiche:

  • Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1133 €/kWh e costo di commercializzazione di 72 euro all’anno (6 euro al mese)
  • Gas naturale: prezzo fisso a 0,39 €/Smc e costo di commercializzazione di 84 euro all’anno (7 euro al mese)

L’offerta non prevede costi di attivazione, non ci sono vincoli o penali e la fornitura di elettricità prevede l’utilizzo esclusivamente di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Per attivare la promozione è necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas; questi dati sono sempre riportati nell’ultima bolletta). In aggiunta, è necessario avere a disposizione le coordinate del conto corrente per la domiciliazione delle bollette.

La promozione, con le condizioni descritte in precedenza, è disponibile per tutti i nuovi utenti che scelgono Octopus Energy entro il prossimo 22 ottobre. Per tutti i dettagli in merito e per completare l’attivazione della promo basta premere sul banner riportato qui di sotto e seguire la procedura.

Attiva qui l’offerta di Octopus

13 ott 2025

13 ott 2025
