Luce e gas a prezzo fisso: è il momento di scegliere Octopus e risparmiare

Octopus Energy è il fornitore giusto per dare un taglio alle bollette di luce e gas e, nello stesso tempo, per proteggersi dai rincari del mercato energetico. Con la promo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il prezzo a 0,1078 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas.

In aggiunta, il fornitore permette di ridurre al minimo la quota fissa (pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas) tagliando anche i costi della bolletta che non sono legati ai consumi. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto, e poi seguire la procedura di attivazione online.

Luce e gas a prezzo con l’offerta di Octopus

Con Octopus Fissa 12M è possibile accedere a una promo per luce e gas a prezzo fisso. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Energia elettrica: 0,1078 €/kWh , con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

, con un costo di commercializzazione di Gas naturale: 0,35 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Queste condizioni sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi di fornitura, garantendo all’utente una protezione significativa contro i rincari del mercato.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata che permetterà di attivare rapidamente l’offerta. Bisogna avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato nell’ultima bolletta. Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione. L’offerta in questione, con le condizioni proposte, è disponibile fino al prossimo 22 gennaio. Si tratta di un’occasione ottima per poter attivare tariffe convenienti e tagliare le bollette.