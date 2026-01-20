 Luce e gas a prezzo fisso: è il momento di scegliere Octopus e risparmiare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Luce e gas a prezzo fisso: è il momento di scegliere Octopus e risparmiare

Per tagliare le bollette di luce e gas e proteggersi dai rincari è possibile puntare su Octopus Energy: ecco l'offerta da attivare oggi.
Luce e gas a prezzo fisso: è il momento di scegliere Octopus e risparmiare
Green Risparmio energetico
Per tagliare le bollette di luce e gas e proteggersi dai rincari è possibile puntare su Octopus Energy: ecco l'offerta da attivare oggi.

Octopus Energy è il fornitore giusto per dare un taglio alle bollette di luce e gas e, nello stesso tempo, per proteggersi dai rincari del mercato energetico. Con la promo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il prezzo a 0,1078 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas.

In aggiunta, il fornitore permette di ridurre al minimo la quota fissa (pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas) tagliando anche i costi della bolletta che non sono legati ai consumi. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto, e poi seguire la procedura di attivazione online.

Accedi qui all’offerta di Octopus

Luce e gas a prezzo con l’offerta di Octopus

Con Octopus Fissa 12M è possibile accedere a una promo per luce e gas a prezzo fisso. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

  • Energia elettrica: 0,1078 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,35 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Queste condizioni sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi di fornitura, garantendo all’utente una protezione significativa contro i rincari del mercato.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata che permetterà di attivare rapidamente l’offerta. Bisogna avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato nell’ultima bolletta. Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.  L’offerta in questione, con le condizioni proposte, è disponibile fino al prossimo 22 gennaio. Si tratta di un’occasione ottima per poter attivare tariffe convenienti e tagliare le bollette.

Accedi qui all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

NeN Dieci: il prezzo della luce bloccato per 10 anni, senza sorprese

NeN Dieci: il prezzo della luce bloccato per 10 anni, senza sorprese
Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari

Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari
Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus

Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus
24 mesi a prezzo fisso e bollette luce e gas più leggere: con Engie è possibile

24 mesi a prezzo fisso e bollette luce e gas più leggere: con Engie è possibile
NeN Dieci: il prezzo della luce bloccato per 10 anni, senza sorprese

NeN Dieci: il prezzo della luce bloccato per 10 anni, senza sorprese
Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari

Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari
Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus

Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus
24 mesi a prezzo fisso e bollette luce e gas più leggere: con Engie è possibile

24 mesi a prezzo fisso e bollette luce e gas più leggere: con Engie è possibile
Davide Raia
Pubblicato il
20 gen 2026
Link copiato negli appunti