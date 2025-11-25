Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta del Black Friday di Octopus

Con Octopus Energy è possibile sfruttare l’offerta giusta per tagliare le bollette in questo periodo di Black Friday. Scegliendo la tariffa Octopus Fissa 12M, infatti, tutti i nuovi utenti che passano al fornitore hanno la possibilità di bloccare il costo dell’energia a 0,1045 €/kWh per la luce e a 0,37 €/Smc per il gas naturale.

Si tratta di offerte a prezzo fisso per 12 mesi e, quindi, in grado di garantire una protezione dai rincari del mercato all’ingrosso. Da segnalare anche che queste tariffe proposte da Octopus presentano una quota fissa particolarmente bassa (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas), riducendo i costi della fornitura non dipendenti dai consumi.

Le tariffe sono attivabili direttamente online, tramite il sito ufficiale di Octopus Energy.

Cosa prevede l’offerta di Octopus Energy

Con Octopus è possibile accedere a Octopus Fissa 12M. Si tratta di un’offerta con prezzo bloccato per 12 mesi che permette di alleggerire le bollette e, nello stesso tempo, evitare i rincari del mercato energetico.

Per chi sceglie la promo, è possibile bloccare le condizioni di fornitura con questi costi:

Energia elettrica: 0,1045 €/kWh con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno ovvero 6 euro al mese

con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno ovvero 6 euro al mese Gas naturale: 0,37 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno ovvero 7 euro al mese

Le condizioni di fornitura, come detto, sono fisse e bloccate per 12 mesi. Non sono previsti costi di attivazione o vincoli di permanenza di alcun tipo.

Per attivare le offerte di Octopus basta avere a propria disposizione:

i dati dell’intestatario del contratto

del contratto i dati della fornitura

le coordinate IBAN del conto per la domiciliazione

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.