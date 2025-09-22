Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta per tagliare le bollette in autunno

È il momento giusto per bloccare il prezzo di luce e gas: con Octopus Energy, infatti, sono disponibili ora nuove offerte a prezzo fisso per 12 mesi che possono fare la differenza, garantendo un risparmio in bolletta e, nello stesso tempo, mettendo a disposizione una protezione contro i rincari nel lungo periodo. Per chi sceglie il fornitore, è possibile bloccare il prezzo dell’energia a 0,099 €/kWh per la luce e 0,433 €/Smc per il gas.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy. La promozione è valida fino al 24 settembre, con le condizioni indicate, salvo proroghe.

Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi: ci pensa Octopus Energy

Con Octopus Energy è possibile accedere a Octopus Fissa 12M andando a bloccare il costo dell’energia per 12 mesi. Questa promozione garantisce anche l’accesso a condizioni molto vantaggiose:

il costo dell’energia elettrica è pari a 0,099 €/kWh

il costo del gas naturale è pari a 0,433 €/Smc

il costo di commercializzazione è di 7 euro al mese per fornitura

Si tratta, quindi, di un’offerta molto vantaggiosa in grado di ridurre il costo dell’energia e, nello stesso tempo, dare un taglio netto al costo fisso delle forniture.

Per attivare l’offerta di Octopus basta seguire il link qui di sotto e poi completare la richiesta di sottoscrizione online. I nuovi utenti interessati ad attivare l’offerta di Octopus devono fornire:

i dati dell’intestatario del contratto

del contratto i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas)

(codice POD per la luce e codice PDR per il gas) le coordinate bancarie IBAN per la domiciliazione delle bollette

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente raggiungere il sito del fornitore. L’offerta è disponibile, con le condizioni indicate, soltanto fino al prossimo 24 settembre. Non ci sono costi iniziali e non sono previsti vincoli.