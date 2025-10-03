 Luce e gas a prezzo fisso: la promo di ottobre 2025 di Octopus è quella giusta
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus Energy: è la promo giusta per tagliare le bollette e proteggersi dai rincari del mercato all'ingrosso.
Green Risparmio energetico
Octopus Energy ha la soluzione giusta per consentire agli utenti la possibilità di tagliare le bollette, evitando anche i possibili rincari del mercato all’ingrosso nel corso dell’autunno e del successivo inverno. Con la nuova promo Octopus Fissa 12M, attivabile fino al prossimo 9 ottobre, chi sceglie il fornitore può bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi.

I prezzi proposti da Octopus Energy sono 0,1067 €/kWh per l’energia elettrica e 0,397 €/Smc per il gas naturale. Le forniture prevedono un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno (si tratta di uno dei valori più bassi del Mercato Libero). Per accedere subito alla promo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale del fornitore, tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Perché scegliere l’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile accedere oggi alla promozione giusta per chi è alla ricerca di tariffe luce e gas in grado di abbinare tanta convenienza con una protezione dai rincari. L’offerta in corso prevede un costo di 0,1067 €/kWh per l’energia elettrica e 0,397 €/Smc per il gas oltre a un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno per fornitura ovvero 7 euro al mese.

Non ci sono costi di attivazione e non ci sono vincoli di permanenza. Per attivare la promozione di Octopus è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai dati della fornitura (tutte le informazioni necessarie le trovate nell’ultima bolletta inviata dal vostro fornitore). Per la domiciliazione della bolletta, inoltre, serviranno le coordinate IBAN del conto corrente.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online che non comporta alcuna spesa iniziale. Il passaggio a Octopus avverrà senza interruzione della fornitura di energia elettrica e di gas naturale. La promo termina il prossimo 9 ottobre.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ott 2025

