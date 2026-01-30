Luce e gas a prezzo fisso: Octopus lancia una nuova promo imperdibile

Octopus Energy ha lanciato oggi una nuova promo per luce e gas che rappresenta un’importante conferma per tutti gli utenti alla ricerca di una soluzione conveniente per tagliare le bollette. Il fornitore, infatti, propone prezzi bassi e fissi per 12 mesi su luce e gas e garantisce anche una quota fissa ridotta al minimo.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono Octopus oggi è possibile bloccare il prezzo dell’energia a 0,155 €/kWh per la luce e a 0,345 €/Smc per il gas naturale, con un costo di commercializzazione pari a 6 euro al mese per la luce e a 7 euro al mese per il gas. Per attivare le offerte è sufficiente visitare il sito ufficiale di Octopus Energy.

Cosa prevede l’offerta di Octopus

Con Octopus Fissa 12M è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, accedendo a condizioni di fornitura molto vantaggiose e in grado di offrire un risparmio sia nel breve che nel lungo periodo.

Per chi sceglie oggi Octopus è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Luce: prezzo fisso a 0,1155 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

con un costo di commercializzazione di Gas: prezzo fisso a 0,345 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

I prezzi indicati, come detto, sono fissi e bloccati per 12 mesi, garantendo una protezione nel lungo periodo dagli aumenti e, nello stesso tempo, la possibilità di accedere a tariffe vantaggiose per dare un taglio alla bolletta. Per accedere alle offerte è sufficiente premere sul box qui di sotto, raggiungere il sito del fornitore e completare l’attivazione online. L’offerta in corso è disponibile, con le condizioni descritte, fino al prossimo 5 febbraio.Per attivare la promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).