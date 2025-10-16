Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi con Engie: zero rincari e spesa ridotta

La nuova offerta flash di Engie è l’occasione giusta per dare un taglio netto alle bollette andando a sfruttare anche un prezzo fisso per 24 mesi per le forniture di luce e gas, in modo da proteggersi dai rincari.

Con Energia PuntoFisso, infatti, è possibile bloccare i prezzi a 0,111 €/kWh per la luce e 0,43 €/Smc per il gas, assicurandosi condizioni vantaggiose per la fornitura per un lungo periodo di tempo. Il costo di commercializzazione è di 6 euro al mese.

Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Engie, qui di sotto. Bisogna avere a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura per completare subito l’attivazione.

Prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con Engie

Con la nuova offerta a prezzo fisso per 24 mesi, scegliendo Engie è possibile accedere ai seguenti prezzi:

0,111 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

per la luce, con un costo di commercializzazione di 0,43 €/Smc per il gas, con un costo id commercializzazione di 6 euro al mese oltre a una quota variabile di 0,00795 €/Smc che, però, incide in modo minimo sulle bollette

L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione tramite il sito del fornitore.

Non ci sono costi iniziali e vincoli. Per poter sottoscrivere l’offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai dati della fornitura (li trovate nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore).

Per la domiciliazione delle bollette, inoltre, è necessario avere le coordinate del conto corrente, in modo da automatizzare i pagamenti. La procedura di sottoscrizione si completa direttamente online e non ci sono costi aggiuntivi. Il passaggio a Engie avviene in alcune settimane, senza interruzione della fornitura.