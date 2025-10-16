 Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi con Engie: zero rincari e spesa ridotta
Con la nuova offerta Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi dando un taglio netto alle bollette ed evitando rincari.
Green Risparmio energetico
Con la nuova offerta Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi dando un taglio netto alle bollette ed evitando rincari.

La nuova offerta flash di Engie è l’occasione giusta per dare un taglio netto alle bollette andando a sfruttare anche un prezzo fisso per 24 mesi per le forniture di luce e gas, in modo da proteggersi dai rincari.

Con Energia PuntoFisso, infatti, è possibile bloccare i prezzi a 0,111 €/kWh per la luce e 0,43 €/Smc per il gas, assicurandosi condizioni vantaggiose per la fornitura per un lungo periodo di tempo. Il costo di commercializzazione è di 6 euro al mese.

Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Engie, qui di sotto. Bisogna avere a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura per completare subito l’attivazione.

Attiva qui l’offerta di Engie

engie luce gas prezzo bloccato

Prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con Engie

Con la nuova offerta a prezzo fisso per 24 mesi, scegliendo Engie è possibile accedere ai seguenti prezzi:

  • 0,111 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • 0,43 €/Smc per il gas, con un costo id commercializzazione di 6 euro al mese oltre a una quota variabile di 0,00795 €/Smc che, però, incide in modo minimo sulle bollette

L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione tramite il sito del fornitore.

Non ci sono costi iniziali e vincoli. Per poter sottoscrivere l’offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai dati della fornitura (li trovate nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore).

Per la domiciliazione delle bollette, inoltre, è necessario avere le coordinate del conto corrente, in modo da automatizzare i pagamenti. La procedura di sottoscrizione si completa direttamente online e non ci sono costi aggiuntivi. Il passaggio a Engie avviene in alcune settimane, senza interruzione della fornitura.

Attiva qui l’offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
16 ott 2025
