Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: stop ai rincari con questa promo

Per bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, assicurandosi bollette leggere e una protezione dai rincari nel lungo periodo, la soluzione giusta è rappresentata da Engie e dalla promo Energia Punto Fisso.

Per chi sceglie quest’offerta, infatti, è possibile bloccare il prezzo a 0,125 €/kWh per la luce e a 0,425 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 96 euro all’anno. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Engie, tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Engie

Con Engie è possibile scegliere Energia Punto Fisso e, quindi, bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, con una protezione dai rincari nel lungo periodo. Questa promozione prevede le seguenti caratteristiche di fornitura:

Energia elettrica : prezzo fisso a 0,125 €/kWh con un costo di commercializzazione di 96 euro all’anno

: prezzo fisso a con un costo di commercializzazione di 96 euro all’anno Gas naturale: prezzo fisso a 0,425 €/Smc con un costo di commercializzazione di 96 euro all’anno

Si tratta di una soluzione ottima per bloccare il costo di luce e gas per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare i rincari del mercato energetico, e, nello stesso tempo, tagliare il costo dell’energia, andando così a ricevere bollette più leggere.

La promozione è disponibile con attivazione gratuita e senza alcun vincolo di permanenza. Per attivare la promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai dati della fornitura e, in particolare, il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, riportati in bolletta. Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è anche possibile scegliere Engie solo per la luce o solo per il gas.