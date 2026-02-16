Luce e gas a prezzo fisso per davvero: l'offerta Octopus senza sorprese

Octopus Energy è una delle compagnie per la fornitura di energia nel mercato libero più apprezzate del momento tra trasparenza dei prezzi, ottimo servizio clienti e la possibilità di bloccare per davvero il prezzo di luce e gas per un anno. Questo è ciò che ti permette di fare la tariffa Octopus Energy Fissa 12M, con cui avrai il prezzo per la materia prima di entrambe le forniture uguale per 12 mesi. Ti spieghiamo come funziona dopo il pulsante.

Dal pannello dettagliato qui sopra hai subito un’immagine chiara di ciò che ti aspetta: con questa promozione il prezzo della componente energia è fissato a 0,1133 €/kWh per 12 mesi, indipendentemente dall’orario di consumo dato che si tratta di una tariffa monoraria. Il costo di commercializzazione è anche tra i più bassi del mercato, con appena 6 euro al mese. La potenza del contatore rimane invariata al passaggio.

Passando al gas, invece, il prezzo della materia prima sarà di 0,345 €/Smc per un anno intero, con quota di commercializzazione fissa a 7 euro al mese e classe del contatore gas che manterrà quella attuale.

Un prezzo competitivo che va a braccetto con la sostenibilità dato che avrai anche energia elettrica proveniente per intero da fonti rinnovabili e prodotta direttamente in Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Per passare a Octopus non ti servirà né disdire il vecchio contratto né fare raccomandate. Basta avere a portata di mano una vecchia bolletta, il cellulare e un metodo di pagamento. Inseriti i dati online, pensano a tutto loro senza interruzioni di servizio.

Potrai scoprire quindi un servizio clienti famoso per efficienza e gentilezza, con risposte garantite spesso in meno di un minuto, e soprattutto l’impegno a mantenere le tariffe sempre competitive. Al termine del primo anno, potrai decidere se rinnovare a una nuova tariffa fissa oppure scegliere di optare per la flessibilità del mercato.