 Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025

Con Engie Energia PuntoFisso blocchi il prezzo di luce e gas per 24 mesi e ti proteggi dai rincari. Offerta valida solo fino al 23 ottobre.
Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025
Green Risparmio energetico
Con Engie Energia PuntoFisso blocchi il prezzo di luce e gas per 24 mesi e ti proteggi dai rincari. Offerta valida solo fino al 23 ottobre.

Engie lancia una nuova promozione, che promette il miglior prezzo del 2025: con Energia PuntoFisso, blocchi i costi in bolletta per due interi anni, così ti proteggi dagli alti e bassi del mercato di luce e gas. Per te che vuoi risparmiare, l’offerta è da non perdere: hai tempo fino al 23 ottobre per attivarla online.

Attiva ora l’offerta Engie online

Perché scegliere Engie?

Parliamo di numeri: con Engie, ipotizzando una tariffa monoraria, il costo della materia prima energia è di 0,1073 €/kWh, mentre quello della materia prima gas naturale di 0,404 €/smc. Per entrambi, ci sono costi di commercializzazione al dettaglio di 72 euro al mese, mentre solo per il gas si aggiunge un extra di 0,00795 €/smc.

Grazie al prezzo fisso, pagherai sempre la stessa cifra al kWh o Smc, anche se il mercato cambia. Tra gli altri vantaggi, segnaliamo l’energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi, strumenti digitali per una gestione semplice della fornitura, opzione di bolletta online e possibilità di pagamento automatico su conto corrente. Non manca una comoda app per monitorare i consumi in tempo reale.

Scopri tutti i dettagli dell’offerta Engie

Attraverso l’app Engie, inoltre, potrai controllare lo storico dei consumi fino a due anni, ricevere notifiche, verificare le fatture e contattare l’assistenza clienti in caso di bisogno. Attivare Energia PuntoFisso è semplicissimo: basta un clic per avviare il procedimento online. Puoi scegliere fra luce, gas o entrambe e del passaggio se ne occuperà Engie, senza alcuna interruzione del servizio.

La promozione Engie è valida soltanto fino al 23 ottobre: una volta attivata la fornitura, le condizioni economiche – solo per oggi al miglior prezzo mai raggiunto nel 2025 – restano bloccate per 24 mesi dalla data di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti

Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti
Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio
Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero

Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero
Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile

Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile
Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti

Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti
Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio
Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero

Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero
Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile

Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile
Eleonora Busi
Pubblicato il
21 ott 2025
Link copiato negli appunti