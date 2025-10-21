Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025

Engie lancia una nuova promozione, che promette il miglior prezzo del 2025: con Energia PuntoFisso, blocchi i costi in bolletta per due interi anni, così ti proteggi dagli alti e bassi del mercato di luce e gas. Per te che vuoi risparmiare, l’offerta è da non perdere: hai tempo fino al 23 ottobre per attivarla online.

Perché scegliere Engie?

Parliamo di numeri: con Engie, ipotizzando una tariffa monoraria, il costo della materia prima energia è di 0,1073 €/kWh, mentre quello della materia prima gas naturale di 0,404 €/smc. Per entrambi, ci sono costi di commercializzazione al dettaglio di 72 euro al mese, mentre solo per il gas si aggiunge un extra di 0,00795 €/smc.

Grazie al prezzo fisso, pagherai sempre la stessa cifra al kWh o Smc, anche se il mercato cambia. Tra gli altri vantaggi, segnaliamo l’energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi, strumenti digitali per una gestione semplice della fornitura, opzione di bolletta online e possibilità di pagamento automatico su conto corrente. Non manca una comoda app per monitorare i consumi in tempo reale.

Attraverso l’app Engie, inoltre, potrai controllare lo storico dei consumi fino a due anni, ricevere notifiche, verificare le fatture e contattare l’assistenza clienti in caso di bisogno. Attivare Energia PuntoFisso è semplicissimo: basta un clic per avviare il procedimento online. Puoi scegliere fra luce, gas o entrambe e del passaggio se ne occuperà Engie, senza alcuna interruzione del servizio.

La promozione Engie è valida soltanto fino al 23 ottobre: una volta attivata la fornitura, le condizioni economiche – solo per oggi al miglior prezzo mai raggiunto nel 2025 – restano bloccate per 24 mesi dalla data di attivazione.