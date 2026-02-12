 Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari e bollette più basse con Octopus
Con l'offerta di Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi, proteggendosi dai rincari e tagliando le bollette.
Per bloccare il prezzo di luce e gas è possibile puntare su Octopus Energy e sull’offerta Octopus Fissa 12M che rappresenta l’opzione giusta per risparmiare e per proteggersi dai rincari che potrebbero colpire il mercato all’ingrosso, come accaduto nel corso del mese di gennaio scorso.

In questo momento, i nuovi utenti che scelgono Octopus possono bloccare il prezzo a 0,1133 €/kWh per la luce e a 0,345 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 6 euro/mese per la luce e 7 euro/mese per il gas. L’offerta non prevede vincoli o penali e non include costi di attivazione.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (serve il codice identificativo POD per la luce e PDR per il gas; il codice è riportato in bolletta).

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

La nuova promo di Octopus Energy prevede le seguenti condizioni di fornitura:

  • 0,1133 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • 0,345 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

La promozione prevede condizioni di fornitura fisse e bloccate per 12 mesi, garantendo una protezione completa dai rincari nel lungo periodo oltre all’accesso a costi particolarmente contenuti per l’energia. Si tratta, quindi, della soluzione giusta per massimizzare il risparmio in bolletta.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura. Serviranno anche le coordinate IBAN per la domiciliazione delle bollette sul conto corrente. L’offerta è valida fino al 18 febbraio, salvo proroghe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 feb 2026

