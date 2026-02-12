Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari e bollette più basse con Octopus

Per bloccare il prezzo di luce e gas è possibile puntare su Octopus Energy e sull’offerta Octopus Fissa 12M che rappresenta l’opzione giusta per risparmiare e per proteggersi dai rincari che potrebbero colpire il mercato all’ingrosso, come accaduto nel corso del mese di gennaio scorso.

In questo momento, i nuovi utenti che scelgono Octopus possono bloccare il prezzo a 0,1133 €/kWh per la luce e a 0,345 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 6 euro/mese per la luce e 7 euro/mese per il gas. L’offerta non prevede vincoli o penali e non include costi di attivazione.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (serve il codice identificativo POD per la luce e PDR per il gas; il codice è riportato in bolletta).

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

La nuova promo di Octopus Energy prevede le seguenti condizioni di fornitura:

0,1133 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

per la luce, con un costo di commercializzazione di 0,345 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

La promozione prevede condizioni di fornitura fisse e bloccate per 12 mesi, garantendo una protezione completa dai rincari nel lungo periodo oltre all’accesso a costi particolarmente contenuti per l’energia. Si tratta, quindi, della soluzione giusta per massimizzare il risparmio in bolletta.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura. Serviranno anche le coordinate IBAN per la domiciliazione delle bollette sul conto corrente. L’offerta è valida fino al 18 febbraio, salvo proroghe.