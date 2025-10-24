Luce e gas, blocca il prezzo per due anni con Engie: risparmio assicurato

Engie lancia la promozione che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per due anni: l’offerta è valida fino al 30 ottobre. Così puoi metterti al riparo dalle continue oscillazioni del mercato. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Scopri tutti i dettagli dell’offerta Engie

Con Engie il costo di luce e gas è sempre lo stesso, per 24 mesi grazie all’offerta Energia PuntoFisso. Nel dettaglio, il costo della materia prima luce è di 0,105 €/kWh, mentre del gas è di 0,3964 €/smc, per la tariffa monoraria. I costi di commercializzazione, invece, sono di 72 euro per ciascuna fornitura, più 0,00795 €/smc per il gas. Il vantaggio è chiaro: prezzo bloccato per 24 mesi, indipendentemente dalle variazioni di mercato.

Engie, inoltre, garantisce energia 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi. Oltre alla sostenibilità, Engie offre un’esperienza completamente digitale: bollette online, pagamenti automatici tramite addebito diretto e un’app dedicata per monitorare i consumi i tempo reale, gestire il contratto e contattare l’assistenza.

Attivare la promozione Engie è semplicissimo: ti basta collegarti alla pagina della promozione, premere su “Attiva ora”, scegliere se attivare una fornitura di luce, gas o entrambe e confermare la richiesta via e-mail. Engie si occuperà di tutto il resto, incluso il cambio gestore, e tu non subirai alcuna interruzione di servizio.

Grazie a Engie il risparmio è assicurato, per i prossimi due anni. È l’offerta adatta a tutti i nuclei familiari, dalle famiglie ai professionisti, incluso chi lavora in smart working e più in generale chi cerca una tariffa chiara e sostenibile. Blocca ora il prezzo di luce e gas con Engie, hai tempo fino al 30 ottobre.