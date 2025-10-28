Luce e gas con Hera: tariffa ibrida con 200€ di sconto in bolletta

Hera Hybrid Luce e Gas è la proposta con cui Hera vuole conquistare il mercato delle offerte luce e gas, proponendo un servizio di qualità e in grado di garantire una tariffazione ibrida tra quella a prezzo fisso (fino a una certa soglia di consumo mensile definita in base ai consumi dell’utente) e una tariffazione variabile, con accesso al prezzo del PUN e del PSV, gli indici di riferimento del mercato all’ingrosso di luce e gas.

Per tutti i nuovi clienti è possibile ottenere uno sconto di 100 euro a fornitura, per un totale di 200 euro di sconto. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Hera.

Cosa prevede l’offerta di Hera

Con Hera Hybrid è possibile sfruttare un sistema di tariffazione ibrida con prezzo fisso (fino a una certa soglia mensile) e prezzo indicizzato per i consumi extra soglia.

Per l’energia elettrica sono disponibili le seguenti condizioni:

prezzo fisso a 0,1349 €/kWh per i consumi entro la soglia mensile

a per i consumi entro la soglia mensile prezzo indicizzato al PUN e incrementato di 0,0358 €/kWh per i consumi extra soglia

e incrementato di per i consumi extra soglia corrispettivo di 12 euro + 0,005 €/kWh al mese

100 euro di sconto per i nuovi clienti

Per le forniture di gas naturale, invece, le condizioni sono le seguenti:

prezzo fisso a 0,499 €/kWh per i consumi entro la soglia mensile

per i consumi entro la soglia mensile prezzo indicizzato al PSV e incrementato di 0,159 €/Smc per i consumi extra soglia

e incrementato di per i consumi extra soglia corrispettivo di 12 euro al mese

100 euro di sconto per i nuovi clienti

Scegliendo Hera per luce e gas, quindi, è possibile ottenere 200 euro di sconto in bolletta. Le offerte sono attivabili gratuitamente, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (già riportati in bolletta). Per tutti i dettagli sulla promo e per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.