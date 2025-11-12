Luce e gas con Octopus: la soluzione giusta per tagliare le bollette

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo dell’energia e tagliare le bollette. Per raggiungere quest’obiettivo è sufficiente puntare su Octopus Fissa 12M, la tariffa che rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca della soluzione giusta per pagare meno per luce e gas. Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy.

Cosa prevede l’offerta di Octopus

Con Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

energia elettrica: 0,1078 €/kWh con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno

con un costo di commercializzazione di gas naturale: 0,39 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno

Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per 12 mesi, garantendo una protezione dai rincari del mercato all’ingrosso.

Per attivare la promozione è sufficiente avere a disposizione:

i dati dell’intestatario del contratto

del contratto i dati identificativi della fornitura e, quindi, il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas; queste informazioni sono riportate nell’ultima bolletta

della fornitura e, quindi, il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas; queste informazioni sono riportate nell’ultima bolletta le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

L’offerta proposta da Octopus non prevede costi di attivazione e non comporta alcun vincolo. Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, avviando poi una semplice procedura di attivazione online. Il passaggio a Octopus avverrà nel giro di poche settimane, senza alcuna interruzione della fornitura e senza dover cambiare il contatore.

La promozione, con le condizioni descritte, è disponibile fino al prossimo 18 di novembre ed è valida anche per i già clienti del fornitore che hanno la possibilità di richiedere il cambio di tariffa. Si tratta di un’occasione ottima per ridurre le bollette e nello stesso proteggersi dai possibili rincari del mercato nel corso dei prossimi mesi.