 Luce e gas con Octopus: la soluzione giusta per tagliare le bollette
Con l'offerta di Octopus Energy è possibile dare un taglio netto alle bollette sfruttando la comodità del prezzo bloccato per 12 mesi.
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo dell’energia e tagliare le bollette. Per raggiungere quest’obiettivo è sufficiente puntare su Octopus Fissa 12M, la tariffa che rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca della soluzione giusta per pagare meno per luce e gas. Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy.

Attiva qui l’offerta di Octopus

 

Cosa prevede l’offerta di Octopus

Con Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • energia elettrica: 0,1078 €/kWh con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno
  • gas naturale: 0,39 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno

Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per 12 mesi, garantendo una protezione dai rincari del mercato all’ingrosso.

Per attivare la promozione è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario del contratto
  • i dati identificativi della fornitura e, quindi, il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas; queste informazioni sono riportate nell’ultima bolletta
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

L’offerta proposta da Octopus non prevede costi di attivazione e non comporta alcun vincolo. Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, avviando poi una semplice procedura di attivazione online. Il passaggio a Octopus avverrà nel giro di poche settimane, senza alcuna interruzione della fornitura e senza dover cambiare il contatore.

La promozione, con le condizioni descritte, è disponibile fino al prossimo 18 di novembre ed è valida anche per i già clienti del fornitore che hanno la possibilità di richiedere il cambio di tariffa. Si tratta di un’occasione ottima per ridurre le bollette e nello stesso proteggersi dai possibili rincari del mercato nel corso dei prossimi mesi.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 nov 2025

12 nov 2025
