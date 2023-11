Luce e gas: perché perdere tempo? Scegli Sorgenia ora

Il Black Friday è un’opportunità unica per chi desidera ottimizzare i propri costi energetici. In un periodo ricco di sconti, cambiare il gestore di Luce e Gas può rappresentare un passo fondamentale per risparmiare e adottare un approccio più sostenibile.

Una soluzione che spicca in questo contesto è l’offerta proposta da Sorgenia, un operatore italiano che si distingue per l’erogazione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate.

La certificazione è garantita dalla Garanzia di Origine (GO), un documento digitale che attesta l’affidabilità dell’origine delle fonti rinnovabili utilizzate.

Risparmia con Sorgenia: la promo dedicata a Luce e Gas

Next Energy Sunlight Luce e Gas è il nome commerciale di questa proposta, caratterizzata da uno sconto straordinario di 40 euro.

L’agevolazione è resa possibile attraverso l’utilizzo di un codice sconto VERDE, applicato automaticamente durante l’attivazione per entrambe le forniture. In alternativa, per coloro che optano per un contratto non Dual, lo sconto è comunque considerevole, ammontando a 20 euro.

La tariffa promozionale è indicizzata, adattandosi agli indici del mercato energetico. Con costi fissi di 8 euro per la Luce e 10 euro per il Gas per la commercializzazione e la vendita, si aggiungono spread di 0,15 euro/kWh e 0,15€/Smc rispettivamente. Questa trasparenza consente ai consumatori di comprendere appieno i costi coinvolti.

Un altro vantaggio di sottoscrivere il contratto Next Energy Sunlight è l’accesso a una community dedicata, con promozioni esclusive e uno sconto del 10% sul costo di ogni ricarica per auto elettriche tramite l’app MyNextMove.

Non perdere tempo: approfitta del Black Friday per fare la tua scelta consapevole. Scegli Sorgenia, il partner che non solo offre risparmi tangibili ma si impegna anche per un futuro energetico più sostenibile.

