Luce Pulsata e via: addio peli tutto l'anno, gioiellino Philips

Sei stufo di soffrire con la ceretta o doverti depilare spesso? Puoi dire per sempre addio ai peli grazie all’Epilatore con Luce Pulsata “Lumea Advanced” di Philips.

Non farti scappare questa occasione e acquistalo subito su Amazon grazie un incredibile offerta del 36% di sconto, in questo modo lo pagherai soltanto 254€ risparmiando così più di 140,00€. Non male vero?

Ricordati di attivare un abbonamento Amazon Prime per poter usufruire di una consegna veloce e gratuita in tutta Italia senza costi aggiuntivi.

Una pelle sempre liscia e perfetta grazie alla luce pulsata Philips

Se sei stanco di andare spesso dall’estetista e spendere continuamente soldi per una pelle sempre liscia allora ho la soluzione per te. Infatti da oggi potrai avere il tuo personale Epilatore con Luce Pulsata di Philips. Dici addio a quei fastidiosi peli antiestetici una volta per tutte e comodamente da casa tua.

Grazie alla tecnologia della luce pulsata potrai eliminare i peli direttamente dal bulbo in modo da avere una diminuzione graduale della ricrescita a partire da tre mesi. Potrai vedere dei ottimi risultati già dopo i primi tre trattamenti e ci vorrà meno di un’ora per passarlo su tutto il corpo. Riceverai anche una testina apposita per poterlo utilizzare in tutta sicurezza sul tuo viso.

La luce pulsata lavora sulle tonalità scure di peli perciò se dovessi avere delle tonalità chiare devi sapere che purtroppo questo metodo non è adatto a te. Anche una tonalità troppo scura di pelle purtroppo non è adatta, sarà il sensore integrato a capire comunque se sei adatta a questo tipo di epilazione o meno.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito su Amazon il tuo Epilatore con Luce Pulsata di Philips allo straordinario prezzo di 254€ grazie allo sconto del 36%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.