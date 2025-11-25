Luci smart in casa con soli 7€, cambiano colore e le comandi con voce

Se vuoi le luci smart in casa, non spendere un accidente in lampadine che ti offrono soltanto le funzioni base. Opta per modelli come Tapo L530E i quali sono LED, multicolore e compatibili con gli assistenti vocali. Dotati di attacco E27, li metti ovunque in casa. Perché farne a meno? Se sei interessato, acquista quante lampadine vuoi su Amazon. Grazie al black friday sono più economiche che mai. Falle tue a soli 7,49 euro ciascuna con sconto del 42%.

Le Tapo L530E sono lampadine che rendono l’illuminazione intelligente con un solo acquisto. Vengono vendute in confezione singola o in multipack. Puoi installarle e controllarle facilmente, anche in gruppo. Per farlo scarica l’applicazione sul tuo smartphone oppure sincronizzale con i tuoi assistenti vocali. Infatti, il sistema è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home. Dotate di attacco E27 sono praticamente universali: lampade da tavolo, sul comodino, lampadari e così via. Si avvitano e sono pronte a rispondere ad ogni tua esigenza. Senza contare che sono anche personalizzabili e LED quindi consumano pochissimo. Prima di svelarti di cosa sono capaci, hanno un grado di luminosità massimo di 806LUMEN pari ai vecchi 60W.

Nonostante possano sembrare delle classiche lampadine, le Tapo L530E sono totalmente modificabili. Attraverso il loro sistema multicolor riproducono circa 16 milioni di colori. Hai letto bene: milioni di colori tra cui scegliere per sprigionare la creatività in casa. Se poi sei un tipo più classico, opta per una tonalità di bianco e risolvi ogni problema. Allo stesso tempo puoi modificare l’intensità della luce con le impostazioni di dimmerabilità (più soffusa, regolare, a tutto gas) e creare anche routine, gestione di gruppo e così via. Incredibili, no?

Mettila nel carrello a partire da 7,49 euro con sconto del 42%. La Tapo L530E la acquisti da sola oppure in multipack al Black Friday di Amazon.