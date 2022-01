L'Ucraina non ha dubbi: sono stati i russi

Il mandante degli attacchi informatici contro i siti governativi ucraini ha nome e cognome: secondo Kiev si tratta senza dubbio di Vladimir Putin. Le autorità ucraine, infatti, sostengono senza mezzi termini che a monte degli attacchi subiti la scorsa settimana ci sia l'impronta russa e che tali attacchi vadano pertanto inquadrati nel contesto della pressione che l'Ucraina sta subendo sui confini.

Sono stati i russi

Un apposito comunicato ufficiale governativo mette nero su bianco le nuove accuse contro Mosca:

Le truppe informatiche russe stanno lavorando contro gli Stati Uniti e l'Ucraina, cercando di usare la tecnologia per scuotere la situazione politica. L'ultimo attacco informatico è soltanto una delle manifestazioni della guerra ibrida della Russia contro l'Ucraina, in corso dal 2014.

E continua, aggiungendo significati ulteriori agli attacchi registrati:

Il suo obiettivo non è solo quello di intimidire la società. La Russia intende destabilizzare la situazione in Ucraina fermando il lavoro del settore pubblico e minando la fiducia nel Governo da parte degli ucraini. Possono raggiungere questo obiettivo lanciando false notizie sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche dell'informazione e circa la perdita dei dati personali degli ucraini.

Nel comunicato si esorta la popolazione ucraina a non credere nella fragilità delle istituzioni e dei sistemi statali, perché in ballo c'è la credibilità del Paese e l'indipendenza rispetto alla Russia. La temuta guerra sul campo ha dunque un suo inizio in territorio digitale: