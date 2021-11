L'UE vuole pubblicità politiche online più trasparenti

L'Europa intende imprimere un giro di vite a proposito della presenza della politica online, cercando di recuperare quella trasparenza che dovrebbe essere propria di una corretta corsa elettorale. Online come offline, quindi, la comunicazione politica deve seguire direttrici più chiare, nelle quali l'utente colpito dal messaggio possa essere correttamente informato circa i motivi dello stesso: non trattandosi di prodotti in vendita ma di interesse collettivo, la pubblicità dovrà rispondere a canoni più rigidi, a maggior ragione ora che la digitalizzazione consente di produrre messaggi più mirati e granulari.

Con la transizione digitale in corso, i cittadini devono essere in grado di capire con facilità se stanno guardando contenuti politici a pagamento – online e offline – e devono poter partecipare a dibattiti aperti, liberi da disinformazione, interferenze e manipolazioni.

Trasparenza cercasi

Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la Trasparenza, sottolinea proprio l'importanza di regole chiare per quel che riguarda la partita politica online: “Le elezioni non devono essere una gara tra chi usa metodi ambigui e non trasparenti. I cittadini devono sapere perché guardano uno spot pubblicitario, chi l'ha finanziato, quanto è costato e quali criteri di microtargeting sono stati utilizzati. Le nuove tecnologie dovrebbero essere strumenti di emancipazione, non di manipolazione. Questa ambiziosa proposta porterà un livello di trasparenza senza precedenti alle campagne politiche e limiterà le tecniche ambigue di targeting“.

L'UE definisce pertanto nuove misure per regolamentare il settore, con specifico focus su questi aspetti: