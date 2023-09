L'ultima notte di Amore: guarda il film in streaming

Una versione oscura della città di Milano fa da sfondo a L’ultima notte di Amore, film ora disponibile in streaming gratis su Prime Video con un abbonamento Prime attivo (se ancora non è stato fatto è possibile attivare subito la prova gratuita di 30 giorni). Sull’aggregatore Rotten Tomatoes ha una valutazione pari al 100%.

Guarda in streaming il film L’ultima notte di Amore

Selezionato al Berlinale Special Gala del Festival di Berlino, è un noir che si è dimostrato in grado di convincere pubblico e critica. Senza anticipare altro per non rovinare la sorpresa, proponiamo di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale pubblicato in occasione dell’arrivo della pellicola nelle sale. A fare da tappeto sonoro è un David Bowie che canta in italiano “Ragazzo solo, ragazza sola” (cover del suo stesso brano “Space oddity”).

La notte prima del suo pensionamento, il tenente di polizia Franco Amore viene chiamato a indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico e partner di lunga data Dino è stato ucciso durante una rapina di diamanti. Si capirà che Amore è stato coinvolto nella rapina e che solo l’amore di sua moglie Viviana lo aiuterà a sopravvivere a questa notte fatale.

La regia è di Andrea Di Stefano. Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Camilla Semino Favro, Martin Montero Baez, Wang Fei e Pang Bo. La durata della pellicola è di 2 ore e 4 minuti. Una visione fortemente consigliata agli amanti del genere e che ha tutte le carte in regola per convincere anche gli altri.

È dunque possibile vedere il film in streaming gratis su Prime Video: per L’ultima notte di Amore è sufficiente un abbonamento Prime attivo, lo stesso che tra poche settimane permetterà di partecipare all’evento Festa delle Offerte Prime organizzato da Amazon e riservato ai suoi clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.