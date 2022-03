Luna: come inviare il vostro nome con Artemis I

La NASA sta preparando una nuova missione lunare e, per l’occasione, permetterà a chi vuole di far arrivare il proprio nome sulla Luna. L’iniziativa, che in fin dei conti è un gesto semplice e molto basilare, permetterà quindi di far arrivare un pezzo di voi (in questo caso il vostro nome) sul satellite terrestre.

I nomi verranno inseriti in una penna USB che verrà poi portata sulla Luna a bordo di Artemis I, un modo semplice ma che ha sempre fatto sognare migliaia di persone.

Artemis I porterà il vostro nome sulla Luna

La missione Artemis I non prevede una crew e sarà il primo test del nuovo Space Launch System, veicolo da lancio che porterà Orion MPCV sulla Luna. Conosciuta originariamente come Exploration Mission-1 (EM-1), la missione è poi stata rinominatain Artemis solo successivamente. Il lancio avverrà al Launch Complex 39B al Kennedy Space Center, e la missione durerà 25,5 giorni, 6 dei quali saranno in orbita attorno alla Luna. L’obiettivo è quello di testare per bene Orion e lo Space Launch System, così da poter mettere già un team sulla missione Artemis II.

Per poter inserire il vostro nome sulla Artemis I e quindi farlo arrivare sulla Luna all’interno del Drive USB vi basterà andare su questo link, inserire il vostro nome e il vostro cognome, oltre che un PIN che potrà andare dalle 4 alle 7 cifre. Sempre sulla stessa pagina, una volta iscritti, potrete ricercare il vostro biglietto così da vedere se effettivamente il sistema vi ha registrato.

Si tratta ovviamente più di un gesto simbolico che altro, però pensare che il vostro nome potrebbe trovarsi nello spazio, sul satellite terrestre, fa un po’ sognare lo spazio profondo e ciò che si trova fuori dalla Terra. Ora non resta che attendere qualche mese per il lancio della missione Artemis I.