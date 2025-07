Luna è il controller perfetto per il cloud gaming, -36% con il Prime Day

Approfitta del Prime Day 2025 per mettere le mani sul controller wireless Luna. Cos’è? Il controller che Amazon ha sviluppato per il cloud gaming. Con questa soluzione puoi giocare a centinaia di titoli pur non possedendo un computer di ultima generazione o una console. È accessibile a chiunque e facilissimo da ottenere. Per essere al meglio, però, hai bisogno di un controller e beh, eccolo davanti a te. Con lo sconto del 36% lo metti nel carrello a soli 44,99 euro, sbrigati.

Il controller wireless Luna è stato progettato per Amazon Luna ossia il servizio di cloud gaming di proprietà del colosso dello shopping. Grazie a questa soluzione, accedi a diversi titoli direttamente dal tuo televisore e non solo. Infatti il sistema è compatibile con computer Windows, Mac, con TV Stick come la Fire TV, con iPhone, iPad e così via oltre a tutti i vari dispositivi Android e smart TV Samsung ed LG. Si presenta come un più classico controller ed è dotato di tre modalità di connessione: quella Cloud Connect che ti permette di connetterlo in modo automatico quando utilizzi Amazon Luna, quella Bluetooth per renderlo compatibile anche con tutti gli altri dispositivi e, infine, quella attraverso USB.

Il suo design è stato studiato ad hoc per metterti a portata di dita tutto quello di cui hai bisogno, specialmente nei giochi che richiedono un movimento rapido. Con levette analogiche e bumper facili da raggiungere, non c’è modo di trovarti male. Inoltre ci sono il feedback aptico e un’uscita audio stereo da 3,5 mm così da non privarti di nulla. L’autonomia è longeva visto che sfrutta delle batterie AA (include in confezione) per regalarti ore e ore di intrattenimento.

Metti nel carrello il tuo controller wireless Luna a soli 44,99 euro su Amazon con il Prime Day 2025, il ribasso del 36% ti fa portare a casa un sistema da sfruttare in 3 modi diversi.