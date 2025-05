Lyca Mobile: 150 Giga, 5G e due mesi gratis con l’offerta “5G Portin 599”

Per chi cerca un’offerta mobile completa, trasparente e senza vincoli, Lyca Mobile propone un piano pensato per unire connettività veloce, ampia copertura e convenienza. Con l’attivazione dell’offerta “5G Portin 599”, disponibile per chi passa a Lyca da un altro operatore, si ottiene un pacchetto ricco a un prezzo accessibile e bloccato. Il piano include 150 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, 8 GB in roaming UE e due mesi di rinnovo gratuiti. Il tutto a 5,99 euro ogni 30 giorni. Una soluzione ideale per chi desidera massima libertà senza sottoscrivere contratti a lungo termine né sottoporsi a controlli di credito.

Dettagli dell’offerta “ 5G Portin 599”

– 150 GB in 5G

– Minuti e SMS illimitati

– 8 GB in roaming UE

– Due mesi di rinnovo gratis

– 5,99 euro ogni 30 giorni

La rete Lyca si appoggia all’infrastruttura Vodafone, garantendo un’ottima copertura e stabilità di connessione. Inoltre, l’utente può gestire in autonomia il proprio piano tramite l’app My Lyca Mobile, disponibile per iOS e Android. L’app permette di controllare il credito residuo, i dati disponibili e ricevere promozioni riservate, il tutto in modo semplice e immediato.

Perché scegliere Lyca Mobile

– Nessun vincolo contrattuale o controllo del credito

– Prezzi chiari e trasparenza totale

– Rete 5G affidabile con possibilità di eSIM su richiesta

– Inclusione del roaming UE, ideale per chi viaggia

Attivare l’offerta è semplice: basta richiedere la portabilità del numero, ordinare la SIM Lyca o scaricare l’eSIM, selezionare il piano “5G Portin 599” e iniziare subito a navigare, chiamare e inviare SMS senza pensieri.

Con questa proposta, Lyca Mobile conferma il suo impegno nel rendere accessibili servizi di telefonia mobile evoluti, senza costi nascosti e con la libertà di cambiare quando si vuole. Una scelta adatta a chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Per conoscere l’offerta completa di Lyca Mobile clicca qui.