Mac G Suite Backup: in offerta al 15% con coupon

Un backup non è mai di troppo. Soprattutto quando si tratta di e-mail: se ricevi tanta posta elettronica al giorno e fai fatica a mantenere lo spazio in ordine, esiste una soluzione per le tue difficoltà. Si chiama Mac G Suite Backup, un software molto intuitivo in grado di scaricare tutte le e-mail dal tuo account Google scegliendo fra uno (o più) dei diversi formati proposti. Sebbene sia la sua funzionalità principale, il tool non si limita a salvare e-mail, ma offre anche la possibilità di effettuare un backup dei contatti, del calendario e dei dati salvati su Google, compresi Documenti, Fogli e Presentazioni. Il programma, sviluppato da SysTools è compatibile con tutte le ultime versioni di Mac OS. Inoltre, se vuoi risparmiare il 15% di sconto, inserisci in fase di acquisto il coupon “SYSMGSB15”.

Per capire meglio le potenzialità del software, ecco una panoramica delle sue funzioni.

Backup in multi-formato – Mac G Suite Backup offre diversi formati di esportazione fra cui scegliere: PST, EML, PDF, HTML, MBOX, MSG, EMLX, TXT, CSV e MHT.

– Mac G Suite Backup offre diversi formati di esportazione fra cui scegliere: PST, EML, PDF, HTML, MBOX, MSG, EMLX, TXT, CSV e MHT. Trasferimento e-mail selettiva – Il software integra alcuni filtri, come quello cronologico che permette di impostare e selezionare le mail in un determinato periodo di tempo.

– Il software integra alcuni filtri, come quello cronologico che permette di impostare e selezionare le mail in un determinato periodo di tempo. Elimina le e-mail dopo l’esportazione – Gli utenti che desiderano ottenere più spazio di archiviazione gratuito nella propria casella di posta possono eliminare i dati appena trasferiti.

– Gli utenti che desiderano ottenere più spazio di archiviazione gratuito nella propria casella di posta possono eliminare i dati appena trasferiti. Esegui un backup solo delle nuove e-mail – Utilizzando la funzione di backup incrementale, gli utenti possono eseguire un salvataggio dei messaggi appena arrivano nella casella di posta.

– Utilizzando la funzione di backup incrementale, gli utenti possono eseguire un salvataggio dei messaggi appena arrivano nella casella di posta. Modifiche al layout di pagina – Se decidi di esportare in formato PDF, potrai modificare le impostazioni di layout impostando margini, orientamento e dimensioni della pagina.

– Se decidi di esportare in formato PDF, potrai modificare le impostazioni di layout impostando margini, orientamento e dimensioni della pagina. Calendario – Salva tutti gli eventi e i promemoria in un formato a scelta.

– Salva tutti gli eventi e i promemoria in un formato a scelta. Contatti – Esegui un backup di tutti i contatti salvati nel tuo account Google, compresi nome, cognome, indirizzo ed eventuali dati aggiuntivi.

– Esegui un backup di tutti i contatti salvati nel tuo account Google, compresi nome, cognome, indirizzo ed eventuali dati aggiuntivi. Dati di Google Drive – Tutti i Documenti, Fogli, Presentazioni e Disegni Google possono essere salvati rispettivamente in formato DOC, XLSX, PPTX e JPEG.

Mac G Suite Backup è un ottimo strumento per mantenere sempre in ordine il proprio account Google, partendo dalla casella di posta elettronica fino ai documenti digitali. A questo link potrai approfondire le funzionalità; inoltre, inserendo nel carrello il coupon “SYSMGSB15” potrai risparmiare il 15% di sconto. Se vuoi testare il programma, esiste una versione gratuita limitata alle prime 100 e-mail.

