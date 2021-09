Mac Internet Security X9: acquistalo ora con lo sconto del 50%

Il Mac non prende virus e malware? Falso! Anche i personal computer della casa di Cupertino sono soggetti ad attacchi quando si naviga in rete ed è importante prendere le dovute contromisure. Per questo motivo Intego, società leader nel settore della sicurezza dei Mac, lancia un'offerta a tempo limitato davvero eccezionale e propone Mac Internet Security X9 con lo sconto del 50% a soli 24.99 euro anziché 49.99.

Perché acquistare Mac Security 9

Negli ultimi anni il numero di attacchi subiti dai possessori di Mac a causa di malware è aumentato in maniera considerevole. A sorprendere non è solo la quantità, ma anche la varietà dei malware presenti in rete, tanto che la sicurezza integrata nelle macchine della Apple ormai non basta a garantire una copertura efficace.

I malware inoltre, come anticipato, non rappresentano l'unica minaccia per gli utenti Mac: adware e programmi potenzialmente indesiderati (PUP, Potentially Unwanted Programs) sono ormai presenti in massa e minacciano le nostre attività in rete e contro di esse i nostri Mac non hanno alcun tipo di protezione.

L'offerta a tempo Intego

Internet Security X9 è un software per la sicurezza Mac capace di eliminare il 100% dei malware per Mac: questo risultato arriva grazie a una profonda conoscenza da parte di Intego di macOS e OS X e dei loro potenziali nemici.

Non perdere altro tempo: proteggi da subito il tuo computer e acquista a questo link a soli 24,99 euro Mac Internet Security X9, l'antivirus all'avanguardia nella ricerca dei malware per Mac . Risparmierai il 50% e potrai navigare e lavorare senza nessun pericolo di vedere i tuoi dati attaccati dai malware.