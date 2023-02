Mac Mini 2020: continua l'offerta al MINIMO STORICO, solo su Amazon

Se sei alla ricerca di un piccolo sistema desktop performante e affidabile, non perdere l’offerta che Amazon ha in serbo per te sul Mac Mini 2020, che puoi ancora acquistare a soli 599 euro con spedizione immediata.

Questo mini PC sviluppato da Apple è dotato di una serie di funzionalità avanzate che lo rendono una scelta ideale per chi cerca un dispositivo potente e compatto con cui costruire una postazione di lavoro minimal ed efficace.

Mac Mini 2020: sempre una scelta valida, specie a questo prezzo

Mac Mini 2020 è alimentato dal chipset Apple M1 che ti offre prestazioni rapide e affidabili per la navigazione web, l’utilizzo di applicazioni di ogni genere e la produttività in ufficio. Inoltre, grazie alla GPU integrata da 8-core hai un sistema scattante per le app più pesanti e i giochi complessi.

La scheda tecnica è dotata anche di 8 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 256 GB, che offrono una velocità di risposta rapida e fluida. Tra le altre funzionalità, il piccolo sistema dispone di quattro porte Thunderbolt 4 (USB-C), due porte USB 3.0, una porta HDMI 2.0 e una porta Gigabit Ethernet. Questo lo rende compatibile con un’ampia gamma di dispositivi e offre molteplici opzioni di connessione.

Infine, grazie alla connessione Wi-Fi 6 integrata e al Bluetooth 5.0, Mac Mini è sempre pronto ad offrirti una connessione wireless stabile e affidabile, oltre a una facile connessione con altri dispositivi compatibili senza filo.

Grazie all’offerta Amazon puoi dunque ancora acquistarlo ad un gran prezzo: solo 599 euro con spedizione e consegna immediata. Un affare da non lasciarti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.