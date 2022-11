Mac Mini 2020: prezzo sbriciolato su Amazon, risparmi quasi 200 euro

Amazon ci stuzzica ancora abbassando ulteriormente il minimo storico per il fantastico ed elegante Mac Mini. Il modello 2020, con chip M1, 8GB di RAM e 256GB di SSD, è disponibile oggi con uno sconto di quasi 200 euro che ti permette di acquistarlo ad un prezzo mai visto prima. Inoltre, se hai una carta di credito collegata al tuo account, puoi pagarlo in 5 comode rate da 127€ al mese.

Mac Mini 2020: design, eleganza e minimalismo ad un prezzo super

Tratto distintivo del Mac Mini sono senza dubbio le sue incredibili e ridotte dimensioni: la piccola scocca contiene tutto quello che ti serve per la tua produttività. Abbiamo il chip M1 di Apple, una GPU a 8 core con 8GB di memoria unificata e archiviazione SSD ultraveloce, per fare tutto in un attimo.

Grazie al sistema di raffreddamento evoluto conti anche su prestazioni che restano eccezionali con i carichi di lavoro più pesanti. Sorprendente la gamma delle porte con due Thunderbolt/USB 4 ultraveloci, due porte USB-A, HDMI e connettività WiFi6 e Gigabit Ethernet. Lo colleghi come vuoi e si adatta alle tue esigenze.

Non sappiamo quanto dureranno le scorte con il prezzo che puoi vedere soltanto oggi: la certezza è che rischiano di finire in fretta e lo sconto esaurirsi in un batter d’occhio. Se vuoi acquistare Mac Mini 2020 al suo minimo storico su Amazon questo è il momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.