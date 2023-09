Mac Mini (2023) con chip M2 e 8/512GB al suo MINIMO STORICO

Il Mac Mini continua a riscuotere un grande successo soprattutto da quando è stata messa sul mercato la generazione più evoluta e potente di sempre con il processore proprietario Apple M2. Proprio la versione top di gamma, oggi, è in grande offerta su Amazon: il prezzo di listino di 959 euro scende fino a 865,99 euro. Lo sconto di 96 euro consente di acquistarlo, quindi, al suo minimo storico.

Mac Mini (2023): caratteristiche tecniche

Con la nuova generazione di chip, potete fare ancora più cose, in meno tempo. Dalle presentazioni più sofisticate ai giochi più immersivi, il chip M2 gestisce tutto in scioltezza con una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata. In questo caso parliamo di una configurazione con 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. La memoria unificata dei Mac è molto più evoluta della RAM tradizionale. Un singolo pool di memoria a banda larga e bassa latenza permette al chip Apple di trasferire i dati più velocemente, così tutto quello che fate è più fluido.

Presente poi uno slot Ethernet, due porte USB-A, due Thunderbolt 4, uscita video HDMI e jack audio. Il sistema operativo è ovviamente macOS, con supporto assoluto e garantito alla ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati in futuro.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime ed è presente anche il comodo pagamento a rate con Cofidis.

